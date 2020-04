Coronavirus, strade prese d'assalto nel Vesuviano: posti di blocco sulle strade d'accesso al vulcano

Strade piene di persone, code infinite davanti a negozi e nemmeno un buco per parcheggiare. La pandemia non è finita. Ma a Ercolano sembra quasi di sì. Ieri mattina, in centro, nella zona a ridosso degli scavi, c'erano decine e decine di persone. Spesso sprovviste di mascherine, quasi sempre senza rispettare il distanziamento sociale imposto dal governo per frenare l'incubo contagio.

Lo show degli irresponsabili in via IV Novembre, dove cinquanta persone erano in strada senza rispettare le distanze di sicurezza davanti alla sede di un Caf, rendendo persino difficoltoso il passaggio pedonale sul marciapiedi. Stessa situazione in vari punti della strada all'esterno di salumerie e altre attività prese d'assalto in vista della chiusura dei prossimi giorni in vista del ponte del 25 aprile. Quasi come se una parte della cittadinanza fosse convinta di aver già sconfitto il virus. E invece la battaglia è ancora lunga, come ripete anche il sindaco, Ciro Buonajuto, che lancia l'ennesimo appello ai cittadini al rispetto delle regole per non vanificare i grandi sforzi fatti in queste settimane di quarantena. «La nostra battaglia contro il Coronavirus prosegue senza sosta - ha spiegato il sindaco Bonajuto - dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto il nostro avversario in un angolo e stiamo per avere il sopravvento. È grazie al sacrificio di tutti e allo straordinario lavoro di tutti gli operatori sanitari se la situazione è in via di miglioramento. Complimenti alla stragrande maggioranza dei cittadini che sta rispettando le regole e alle forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro enorme. Continuiamo così ed evitiamo comportamenti imprudenti che potrebbero vanificare tutto».

E in effetti la macchina dei controlli, a Ercolano, ha prodotto numeri enormi dall'inizio della pandemia ad oggi. Dal 15 marzo scorso, solo la polizia municipale ha controllato 5.500 persone denunciando e multando 150 cittadini pizzicati a non rispettare le norme anti-contagio. Mentre carabinieri, finanza e polizia hanno messo in piedi veri e propri ceck-point in diversi punti strategici per bloccare chi va in giro senza un valido motivo. Controlli serrati che, al di là dei comportamenti di qualcuno, hanno contribuito a far sì che Ercolano non sia stata travolta dall'onda del contagio che invece ha colpito altre città limitrofe.



. Le pinete del parco Nazionale saranno presidiate dai carabinieri forestali e dai volontari impegnati con la centrale operativa comunale per impedire escursioni e assembramenti. «In occasione delle due festività spiega il maresciallo Aniello Starace, comandante dei Forestali intensificheremo i controlli». Come anche per Pasquetta, la Coc di Torre del Greco ha predisposto misure di sostegno alle forze dell'ordine e accolto la richiesta dei volontari che scenderanno in campo per bloccare i trasgressori.

Se a Pasquetta è stata impegnata la Rete a difesa del Vesuvio, coordinata dall'associazione Primaurora, questa volta in prima linea i proprietari di terre uniti nell'associazione «Oasi Vesuvio», guidata da Gerardo Borriello e Herta Palomba. «È importante ribadire che finché le autorità sanitarie non permetteranno nuovamente le attività all'aperto - dice il presidente del Parco Agostino Casillo - non sarà possibile effettuare escursioni. Speriamo di poter tornare presto a vivere e godere le nostre bellezze naturalistiche. Su questo tema sto lavorando insieme agli altri presidenti dei parchi nazionali per essere pronti alla ripartenza. Intanto, ringrazio i Forestali che come sempre stanno vigilando sulla nostra area protetta e continueranno a farlo anche nelle prossime festività».

Circa 900 ettari del parco interessano Torre del Greco, di cui l'80 per cento è di proprietà dei privati. L'associazione fondiaria «Oasi Vesuvio» ha in gestione una superficie di 200 ettari e si sta occupando della tutela e della valorizzazione, per cui il sostengo alle forze dell'ordine nelle festività. «Stiamo procedendo alla riqualificazione di queste aree - dice Herta Palomba con il taglio di alberi bruciati e sbarrando gli ingressi. Con l'aiuto di molti volontari monitoriamo ogni accesso, garantendo così il rispetto delle normative come faremo in questi giorni di festa».

