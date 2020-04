Coronavirus, in Costiera mare cristallino e fauna marina in piena attività

Castellammare di Stabia. Non è necessario organizzare immersioni. E nemmeno avvicinarsi troppo al mare. Per osservare i fondali, la flora e gli abitanti dell'habitat marino basta affacciarsi dai diversi punti panoramici sulla statale sorrentina, anche a molti metri di distanza dall'acqua. Lo spettacolo è assicurato: mare cristallino e fauna marina in piena attività. E non è nemmeno necessario arrivare a Punta Campanella per trovare un simile scenario: basta fermarsi all'inizio della penisola, nella zona di Pozzano, nel Comune di Castellammare di Stabia, non troppo distante dalla foce del fiume Sarno. Mai accaduto prima.

La torbidità del mare e i dati dei rilevamenti Arpac all'inizio della scorsa estate in alcune zone del golfo di Napoli non erano rincuoranti. Invece dopo lo stop di tutte le attività per due mesi, dovuta all'emergenza Covid-19, quest'anno la situazione è totalmente diversa. C'è sicuramente da porsi qualche domanda relativa alla quantità e alla qualità dello sfruttamento antropico della costa. «La pandemia in corso ci fa riflettere sull’estrema fragilità della specie umana dinanzi a diffusioni virali di questo tipo e, nello stesso tempo, anche sull'eccessiva invasione dell'uomo nei confronti dell'ambiente. La natura troppo maltrattata dall'uomo in questo periodo sta riemergendo in tutta la sua purezza» afferma Claudio d'Esposito, presidente WWF Terre del Tirreno.



