Riapre il pronto soccorso della clinica dei Fiori ad Acerra temporaneamente chiuso ieri sera per effettuare la sanificazione degli ambienti. La sospensione temporanea dei ricoveri e dell’assistenza si era resa necessaria a causa di un medico risultato ieri sera positivo al tampone. Il camice bianco che fa parte del reparto è asintomatico e fortunatamente sta bene. Attualmente è in auto isolamento nella sua abitazione.

È stato immediatamente disposto dai vertici della clinica anche di somministrare il tampone tutto il personale sanitario con cui ha lavorato in questi giorni il medico ed i pazienti che ha visitato. Nelle prossime ore si dovrebbero conoscere i risultati. Proprio l’altra mattina era partito il presidio anti Covid 19 con 12 posti letto disponibili per gli ammalati in un reparto blindato e con percorsi di accesso riservati solo ai contagiati a lieve e media insufficienza respiratoria . Un reparto altamente specializzato fortemente voluto per alleggerire il lavoro degli ospedali napoletani. E dove proprio stamattina è deceduto un uomo di 79 anni di Casalnuovo. Le sue condizioni che nei giorni scorsi sembravano essere migliorate si sono improvvisamente aggravate fino a provocarne il decesso.

