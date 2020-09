Coronavirus e discoteche, la pazza idea napoletana: «Balli solo tra congiunti»

Mascherina da indossare anche mentre si balla, sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole, così come accade per chi viola la legge fumando all'interno dei locali chiusi, distanziamento di un metro e balli di coppia consentiti solo ai congiunti. Per i single non ci sarà dunque alcuna possibilità di ballare con persone conosciute al momento, che si tratti di lenti o del più moderno reggaeton. Queste alcune delle proposte di Silb Fipe (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo), che ha tentato in extremis di evitare la proroga allo stop stabilito durante la conferenza Stato-Regioni dello scorso 16 agosto e in vigore fino a domani. Tra 24 ore scade infatti l'ordinanza del ministero della Salute con la quale sono state sospese tre settimane fa «le attività del ballo, all'aperto o al chiuso, che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali destinati all'intrattenimento». Un tentativo che però non dovrebbe sortire gli effetti sperati. Si va infatti verso una proroga del Governo, forse di un mese, alla chiusura delle sale da ballo.

LEGGI ANCHE Discoteche, mascherine in pista e multe più pesanti. I titolari: «Ecco le nostre proposte per la riapertura»

LE PROPOSTE

Tra le misure di sicurezza proposte da Silb ci sono, inoltre, la garanzia di un ricambio d'aria più frequente rispetto alle precedenti norme, il distanziamento di un metro e i balli di coppia consentiti solo ai congiunti, la possibilità di effettuare screening del pubblico anche all'uscita dei locali, magari in collaborazione con la Regione, e il riconoscimento della responsabilità individuale dei clienti sul rispetto delle norme all'interno dei locali. Il tutto in aggiunta a quanto già previsto dalla legge: la misurazione della temperatura e il tracciamento del pubblico all'ingresso, rigidi controlli sul personale obbligato a indossare la mascherina e l'obbligo di mettere a disposizione di tutti, e in diversi punti del locale, materiali igienizzanti. Tutte misure che già dopo il via libera della Regione Campania, ad inizio luglio, sono state rispettate con grandi difficoltà. Basti pensare al dover garantire un metro tra gli utenti e due metri in pista. Ci si dovrebbe affidare al buon senso dei gestori, ma soprattutto della clientela. Dopo le immagini della Sardegna e di altre discoteche in diverse zone d'Italia difficile che si arrivi ad ottenere una riapertura.

LA RABBIA

«La nostra categoria è fatta da imprenditori che da metà marzo hanno l'attività ferma - spiega il presidente di Silb Campania, aderente a Confcommercio, Alessandro Esposito - Nessun problema a rimanere chiusi, se si tratta di emergenza. Le istituzioni nazionali ci devono mettere in condizione di non licenziare e di poter pagare affitti e oneri. Ci sono imprenditori che hanno fatto investimenti enormi per acquisire locali e che ora sono in profonda difficoltà». «Il nostro settore è il più colpito da questa crisi - incalza Maurizio Pasca, presidente nazionale Silb Fipe - Ci sono aziende ferme dallo scorso febbraio, sei mesi fa. Quale attività può permettersi di restare chiusa così a lungo senza gli adeguati supporti? La maggioranza dei nostri imprenditori lavora in maniera seria e responsabile e non possiamo permettere di far passare un'intera categoria come la causa principale della nuova impennata di contagi che, purtroppo, ha caratterizzato il mese di agosto. Le nostre attività hanno lavorato al pari di altri settori, ma a chiudere siamo solo noi».

LE ALTERNATIVE

Tra i gestori c'è anche chi sta tentando di riorganizzarsi e reinventarsi: chi ha abbandonato l'idea della discoteca sta utilizzando i locali per proiezioni cinematografiche o aperitivi al tramonto. Altri invece, quelli più fortunati e che all'interno della struttura possedevano già il ristorante, si sono dedicati alla cene-spettacolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA