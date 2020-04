Coronavirus, un ponte tra Nord e Sud nei disegni dei ragazzi: «Noi in gabbia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondigliano chiama, Bergamo risponde. E i testi dei ragazzi delle scuole del Nord e del Sud finiscono in un libro pubblicato dal Secondigliano Self festival in ebook proprio nel mezzo della tempesta. Il titolo èun augurio, ma anche una formula scaramantica. Le voci dei ragazzi, raccolte da Salvatore Testa, diventano così un racconto in presa diretta della tragedia.Dal fronte di Bergamo Andrea Malorgio del quinto istituto superiore percorre la sua passeggiata: «Ogni volta che passo accanto alle automobili parcheggiate, il loro riflesso mi restituisce il volto di un ragazzo coperto da una mascherina, che passeggia tra strade desolate e vuote, pestando un asfalto bagnato dalla pioggia che, questa notte, non ha avuto nessuno su cui posarsi. Se tolgo le cuffie, un silenzio agghiacciante padroneggia l'atmosfera. Solo in lontananza, di tanto in tanto, si odono le sirene di qualche ambulanza».E da Secondigliano gli fa eco Serena Conforti che dalla sua finestra osserva desolata le stesse mascherine che ossessionano Dario: «Le giornate volano come uccelli che migrano in cerca di calore e di cibo. La gioia è smarrita, quest'aria dà tristezza. Non avrei mai pensato che mi mancava ogni attimo di normalità, soprattutto il sorriso della gente, ora coperto da mascherine che, se potessi, strapperei una a una. Mi manca il rincorrere mio fratello per strada e pagherei oro solo per suonare una nota sul pianoforte e cantarla. Mi manca cadere a pattinaggio e rialzarmi ogni volta, anche se senti dolore; mi manca l'ansia inutile di quel dannato compito in classe, anche se hai tutte le risposte; mi mancano le voci di mia nonna e mio nonno a pranzo la domenica. Mi mancano le emozioni di felicità». Il sogno comune, quello più grande, resta la normalità, e quindi il ritorno in classe, mentre il quotidiano è fatto di paure. Scrive Simone Notaro (Terza A della Savio Alfieri): «I miei genitori con guanti e mascherine, grembiuli protettivi devono andare a lavorare, perché avendo una salumeria, dobbiamo assicurare i beni di prima necessità. Al ritorno si spogliano fuori la porta e sono stremati Guardo la paura dei miei genitori sotto quella mascherina, mamma disinfetta tutto continuamente ed io, oltre allo staff medico, reputo anche i miei genitori degli eroi. Voglio che tutto questo finisca presto perché sembro un uccello messo in gabbia». Il libro, dunque, è frutto di un lavoro collettivo: «Abbiamo chiesto - spiega Testa, giornalista e presidente Self - alle insegnanti di quattro scuole secondarie di Secondigliano (Vittorio Veneto, Sauro-Errico-Pascoli, Alfieri-Savio e Pascoli 2), ai bambini di due scuole primarie (Ristori di Forcella e Fortuzzi di Bologna, in passato gemellata con Self) di raccontarci come i ragazzi vivono in questo periodo Agli interventi dei ragazzi abbiamo aggiusto delle testimonianze di giovani del Nord». Il testo si scarica da Amazon (euro 2,73) e il ricavato andrà alla Parrocchia dei Sacri Cuori di Secondigliano.