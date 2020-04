Coronavirus, nasce a Torre Annunziata il primo «distanziatore» da polso

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliorare la sicurezza delle persone, in spazi aperti o chiusi, in tempi di Covid o, come dovrebbe insegnarci questa pandemia, per qualsiasi altro problema che porterebbe a restringere di nuovo la libera circolazione delle persone. È la mission di fondo della MC Sistemi, un'azienda di Torre Annunziata che insieme all'americana Checkpoint Systems sta integrando sistemi hardware e software per risolvere i problemi che avremo all'indomani delle aperture definitive delle realtà economiche: contingentamento delle persone e analisi dello stato di salute degli utenti in tempo reale.. Basti pensare ai supermercati e ai centri commerciali, alle botteghe, ma anche industrie o uffici pubblici, spazi fieristici o dedicati allo sport e allo spettacolo, fino a quelli che sono diventati, nell'immaginario diffuso, le «trincee» di questa guerra invisibile, gli ospedali. «È possibile risolvere questi problemi non inventando nessun altro strumento nuovo ma avendo la capacità di far interagire quelli già esistenti. Questo è quello che facciamo con la mia azienda. Abbiamo messo in campo apparecchi che aiuteranno a gestire i flussi di persone integrandoli a termoscanner che consentiranno di sapere in tempo reale chi supera una certa temperatura corporea limite, o anche a distanziatori da polso, molto simili ad orologi, che suoneranno e vibreranno appena qualche altro si avvicina. Molto utili nei cantieri edili».Michele Celone, oplontino classe 1974, amministratore delegato e titolare della Mc Sistemi, con una vita divisa tra Torre e il resto del mondo dove fornisce strumenti e assistenza. Un'avventura imprenditoriale partita nel 2002 dalla zona nord del corso cittadino torrese, in un ufficio che ha diviso con il suo partner di sempre Vincenzo Izzo. Da lì i due si sono spostati in uno spazio più grande nella vicina Trecase, prima di tornare nella città natale in uno degli uffici della palazzina all'interno dell'ex Aprea Mare. Una scommessa vinta da Celone fin dal primo approccio con il mondo retail, ormai più di un decennio fa, attraverso la gestione e l'interazione dei sistemi tecnologici di cui avevano necessità i grandi marchi di abbigliamento. Una realtà in espansione con 12 dipendenti, tra gli interni ed esterni, e oltre un milione di euro di fatturato.Quindi il guizzo di dedicarsi proprio alla soluzione dei problemi che il virus ha portato: dal distanziamento sociale a quello della misurazione della febbre in tempo reale. «Noi non puntiamo a risolvere solo questo problema, ma vogliamo gettare le basi affinché si possa essere pronti a reagire subito se dovesse capitare un'altra emergenza che ci costringerebbe a misure così drastiche come la distanza tra le persone». Qui scendono in campo apparecchiature tecnologiche dell'azienda di Celone che interagendo con porte automatiche di supermercati piuttosto che palestre possono contenere il numero interno, misurare la temperatura in tempo reale, distanziare operai sul cantiere. «Bisogna prepararsi a ripartire perché ci troviamo dinanzi a una sfida epocale. Dopo il reset sociale ed economico conclude l'ad di MC Sistemi dobbiamo ripensare a nuovi schemi per poter tornare a vivere in sicurezza».