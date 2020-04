Un ventilatore polmonare per l' ospedale Maresca grazie alla generosità dei cittadini di Torre del Greco. A consegnare l'apparecchiatura acquistata attraverso una raccolta fondi promossa dalla locale sezione dell'Ascom. «Massiccia - fanno sapere i referenti dell'associazione commercianti - la partecipazione dei cittadini che da tempo reclamano a gran voce il potenziamento della struttura sanitaria di via Montedoro e che hanno immediatamente risposto all'iniziativa di solidarietà lanciata nel mese di marzo, in piena emergenza Coronavirus».



Il ventilatore è stato donato al reparto di medicina e sarà destinato ad una delle due aree rosse del pronto soccorso, attrezzate dall' ospedale Maresca per i sospetti casi Covid, soprattutto per quelli più gravi. «Siamo in un momento di grande sacrificio, in cui riteniamo di fondamentale importanza il coinvolgimento in azioni di solidarietà mirata degli attori locali, siano essi economici o associativi, per il loro ruolo e per il senso di responsabilità e vicinanza verso la comunità tutta - dichiara Giulio Esposito, presidente dell'Ascom Torre del Greco - Con il contributo di tutti potremmo restituire maggiore dignità all' ospedale e un servizio alla comunità. Ed è per questo che contiamo sul contributo e sulla diffusione dell'iniziativa a più livelli». © RIPRODUZIONE RISERVATA