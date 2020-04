LEGGI ANCHE

Quarto decesso per Coronavirus nella residenza per anziani Le Camelie in via Alessandro Rossi ad Ercolano. A dare la notizia il sindaco. A perdere la vita una donna di 93 anni originaria di Ercolano, con il decesso di oggi sono due le vittime del Covid-19 nate e cresciute ad Ercolano. Nella giornata di oggi non sono stati segnalati nuovi contagi tra i cittadini residenti sul territorio di Ercolano. «Seppur i dati dei contagi su scala nazionale appaiono sempre più incoraggianti-ha detto Bonajuto - ora più che mai è il momento di stare a casa per ridurre ulteriormente le condizioni di contagio. Ce la possiamo fare!"».