Coronavirus, il funerale dello scandalo: tre soste e due benedizioni tra pianti e baci alla vedova

Come un treno direttissimo trasformato in un accelerato. Un viaggio che doveva riservare alla salma di Carmine Sommese due sole tappe, l'ospedale avellinese in cui è deceduto e il cimitero del suo paese, e che invece si è trasformato in sorta di via crucis non autorizzata, con la bufera che è conseguita. Quanto è successo a Saviano è infatti la punta dell'iceberg di una scia di eventi illegali ed inopportuni.

Carmine Sommese è deceduto venerdì all'ospedale Moscati di Avellino, dove era ricoverato da quasi un mese dopo aver contratto il Coronavirus. Sabato mattina, l'auto delle onoranze funebri è arrivata alla cittadella ospedaliera del capoluogo irpino attivando la ormai tristemente consueta procedura di prelievo della salma (nello stesso giorno al Moscati è morto un 43enne di Ariano) per poi incamminarsi verso l'entrata della A16 in direzione Napoli.

Per arrivare direttamente a Saviano l'auto con il feretro di Sommese avrebbe potuto deviare sulla A30 e uscire a Nola. Ma non è andata così. L'auto, ancora sulla A16, è uscita e ha fatto una prima tappa a Baiano, davanti alla clinica Villa Maria, dove Sommese operava e che peraltro è vicina all'abitazione dello stesso medico. A diversi metri di distanza c'erano cinque sindaci del Baianese: il padrone di casa Enrico Montanaro (Baiano), e poi Domenico Biancardi (Avella, nonché presidente della Provincia di Avellino), Alessandro Napolitano (Mugnano del Cardinale), Raffaele Colucci (Sirignano) e Marco Alaia (Sperone), tutti in mascherina e fascia tricolore; nei pressi della clinica c'erano una decina di parenti di Sommese, poi alcuni dipendenti di Villa Maria sono scesi a rendere omaggio mentre il parroco di Baiano, don Fiorelmo, ha benedetto - «a debita distanza» dice chi era presente - il feretro. Tutto è durato al massimo dieci minuti, continua il racconto dei presenti, durante i quali carabinieri, vigili urbani e protezione civile hanno fatto servizio d'ordine rimandando anche a casa alcune persone scese dalle loro abitazioni e gli automobilisti di passaggio incuriositi da quanto stava accadendo. Dopo il commiato l'auto delle onoranze funebri è ripartita tra gli applausi di persone affacciate ai balconi, seguita da quelle dei parenti di Carmine Sommese. Le polemiche sono scoppiate subito sui social, molti si sono chiesti perché si sia permesso questo corteo funebre, e perché sindaci e forze dell'ordine abbiano permesso che accadesse. I dubbi verranno chiariti attraverso le informative che i carabinieri di Baiano hanno inviato alla Prefettura, e, stando a quanto emerge, anche alla Procura di Avellino che potrebbe aprire un fascicolo di indagine. Lo stesso prefetto di Avellino, Paola Spena, ha inviato una diffida formale ai cinque sindaci presenti.



Non è finita qui. Prima di arrivare a Saviano il feretro ha fatto un'altra tappa, entrando addirittura nell'atrio dell'ospedale Santa Maria della Pietà dove il sindaco Sommese era primario del reparto di chirurgia. Cancelli spalancati e uno stuolo di medici e infermieri pronti a dare l'ultimo addio al compianto collega. Il carro si è fermato proprio davanti all'ingresso del nosocomio. Lì il portellone della macchina funebre è stato addirittura aperto e il consigliere regionale Pasquale Sommese ha pronunciato parole di cordoglio mentre al suo fianco un sacerdote impartiva la benedizione. Il segno della croce, i baci da lontano, ma qualcuno si è spinto oltre abbracciando addirittura la vedova mentre dai video si vede chiaramente anche un'infermiera appoggiare la mano sul vetro del carro dopo essersela portata alla bocca per baciarla., oggetto per questo di numerose polemiche: «Non sapevo - racconta - che la salma di Sommese si sarebbe fermata all'ospedale. Mi trovavo lì perché un'ora prima mi era stato chiesto di presenziare a una cerimonia di commiato dove io ho letto un messaggio a nome di tutti i colleghi dell'area nolana. Un momento di cordoglio autorizzato e alla presenza delle forze dell'ordine e della Protezione Civile. Poi, come le altre autorità, siamo andati via; quando sono uscito ho visto l'auto funebre già parcheggiata davanti alle scale dell'ingresso dell'ospedale e sono tornato lì. Non ho difficoltà ad ammettere una mia responsabilità e un mio errore. Come sindaco e tutore dell'ordine pubblico - ammette Minieri - avrei dovuto chiedere a tutti di sgomberare quanto prima. La legge me lo avrebbe imposto e io non l'ho fatto. Preciso però di non aver autorizzato, né tantomeno né avevo ricevuto alcuna richiesta, sul territorio della città di Nola alcuna manifestazione che potesse determinare assembramenti incontrollati».

Una cerimonia in due momenti, una autorizzata, l'altra no. Stessa versione fornita dall'Asl Na 3 Sud attraverso il direttore sanitario Gaetano D'Onofrio: «Alle 10 di sabato la direzione del presidio ha autorizzato un momento di raccoglimento in ricordo del dottore Sommese, fatto con i rappresentanti delle forze dell'ordine e le istituzioni nel pieno rispetto delle distanze imposte dalle misure anti-Covid e durato pochi minuti. Dopo, senza nessuna autorizzazione ed in modo arbitrario è arrivato il carro funebre». Resta il mistero dei cancelli aperti per fare entrare il feretro e delle persone presenti. Nessuno dice di sapere nulla e sempre dall'Asl Na 3 Sud fanno sapere che è stata disposta una indagine interna della direzione di presidio.

