Coronavirus e scuole chiuse, bimbo escluso dalle lezioni on line a Napoli: il tablet arriva dopo due mesi

Da oltre un mese e mezzo gli studenti italiani fanno i compiti a casa e con le lezioni in classi virtuali possono perfino rivedere prof e compagni di classe. Non tutti però. Ci sono ancora molti ragazzi di famiglie con difficoltà economiche che stanno rimanendo indietro, perché tablet e pc non possono permetterseli e le disponibilità in comodato d'uso dei loro istituti scolastici non sono purtroppo sufficienti a coprire tutte le richieste. Quelli maggiormente in difficoltà sono gli alunni delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado. Ne sanno qualcosa i volontari dell'associazione L'Albero della Vita impegnati per aiutare nuclei familiari che vivono in condizioni di estrema povertà che con l'arrivo del Covid19 hanno visto aggravarsi la loro situazione al punto da non aver nulla da mettere a tavola per cena e non poter garantire una connessione con la scuola ai propri figli. A Napoli dopo una prima consegna un paio di giorni fa, oggi e domani saranno consegnati in totale 60 tablet, oltre a 70 buoni spesa a famiglie bisognose di Ponticelli. Tra coloro che hanno beneficiato del tablet così da permettere ai propri figli di poter studiare c'è Marta Borghese, vedova di 46 anni che già normalmente faceva fatica ad andare incontro a tutte le loro esigenze scolastiche che gravavano sul basso budget familiare.

«Esclusione educativa e fame sono quello che lamentano le famiglie che seguiamo dal 2014 con il programma di contrasto alla povertà minorile Varcare la soglia, che oltre a Napoli è attivo a Palermo, Catanzaro, Genova, Milano e Legnano» spiega Patrizia Pica Ciamarra. «Così - prosegue la responsabile di Napoli de L'Albero della Vita - ci siamo attivati velocemente per portare un aiuto concreto alle famiglie inserite nel programma, che vivevano già in una situazione di grande fragilità e precarietà prima di questa grande emergenza». I bambini sono quelli che pagano il prezzo più alto. «La sospensione delle lezioni - aggiunge Pica Ciamarra - e la chiusura di tutte le attività educative rischiano di creare un'emergenza parallela a quella sanitaria, anche se invisibile e non documentata dal bollettino quotidiano dei contagiati e dei morti».



Marta Borghese è tra coloro che l'associazione sta aiutando.racconta la difficile esperienza della quarantena nel suo appartamento di Ponticelli. «La nostra vita era già difficile prima, ora ci hanno tolto il bene più prezioso: la libertà. Non mi lamento, è giusto così, ma per noi famiglie con pochi mezzi economici è più difficile tenere impegnati i figli durante il giorno» racconta. Il più piccolo ha nove anni, frequenta la terza elementare e ha avuto una reazione psicologica assai forte alla quarantena. «La sua giornata, tra scuola e attività offerte dalle associazioni di volontari nel quartiere, era pienissima. Inizialmente ha sperato che la quarantena durasse poco, perché voleva rivedere i compagni, le maestre, correre e fare sport. Poi quando ha capito che sarebbe durata a lungo si è rifiutato di fare i compiti, anche perché si sentiva diverso dagli altri compagni visto che facevano lezioni virtuali». L'unico mezzo per comunicare infatti era il cellulare della mamma, che divide con la sorellina di undici anni, mentre gli altri due più grandi usano il proprio. «Ha sempre amato la scuola e ho parlato con la maestra: è stata comprensiva e mi ha consigliato di insistere senza costrizioni e pian piano qualche compito ha iniziato a farlo».

Questo fino a pochi giorni fa, quando nella prima serie di consegne, L'albero della vita ha dato a Marta il tablet per il figlio, che divide con la sorellina. «Ha ritrovato il sorriso e la gioia di fare i compiti. Era felicissimo quando ha rivisto i compagni di classe sullo schermo. Per lui è stato un ritorno alla normalità». La tecnologia per una volta non è strumento di isolamento ma di condivisione e da venerdì, completate le consegne, saranno ben 60 le famiglie di Ponticelli dove i propri figli si sentiranno di nuovo studenti come tutti gli altri e grazie alle donazioni potrebbero diventare molte di più.

Ultimo aggiornamento: 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA