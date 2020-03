Coronavirus e scuole chiuse, flop delle lezioni on line: le classi virtuali sono ancora poche

Poche classi virtuali e molto materiale didattico e lezioni registrate caricate sulle diverse piattaforme. Le lezioni, anche se gli studenti stavano comodamente a casa, sono riprese un po' a macchia di leopardo in tutto il territorio campano. Il direttore scolastico regionale Luisa Franzese è ottimista. «Ho effettuato un primo monitoraggio - spiega - e il 90% delle scuole si è attivato come previsto dal decreto. Ci sono delle criticità che stiamo cercando di risolvere legate sostanzialmente ad alcune aree del territorio che non hanno la banda larga. Una squadra di animatori digitali è in campo per riuscire a fornire l'adeguato supporto a tutte le istituzioni scolastiche. L'importante è che i docenti non si limitino a dare compiti ma a mantenere la classe».

Scuola media Carlo Poerio, 860 alunni a casa. E la scelta della dirigente Daniela Paparella di non formare le classi virtuali. Perchè? «Una questione di privacy - spiega - avrei dovuto chiedere la firma ad entrambi i genitori, c'era poco tempo, ho scelto un'altra strada e ovviamente sono pronta a modificarla in caso in cui non andasse bene. Ma ho avuto dei riscontri altamente positivi». In pratica alla Poerio come nella stragrande maggioranza delle scuole di Napoli sulla piattaforma Argo, quella del registro elettronico, dove c'è la condivisione del materiale, la possibilità di effettuare delle verifiche sull'argomento trattato con i docenti che sono a disposizione durante l'orario curriculare. Una forma nuova ma credo che funzioni, altrimenti verrà corretto il tiro». Per la dirigente del Mercalli, Luisa Peluso, «non esistono questi problemi, ho fatto una circolare per le classi virtuali, e si sta monitorando tutta la situazione, con verifiche non non ci siano intrusioni nel sistema da parte di terzi». Allo storico liceo classico Umberto la didattica a distanza prevista, al momento fino al 13 marzo, rientra fra gli interventi di recupero-approfondimento. E consiste in sostanza nella proposta per ogni materia di argomenti di studio con relative esercitazioni di verifica destinate all'intero gruppo classe. I documenti, anche in questo caso, sono proposti attraverso l'applicazione Scuolanext disponibile sul portale Argo. Al Sannazaro si procede nella stessa maniera. Mentre alcuni tecnici hanno creato vere e proprie classi virtuali in fase sperimentale. Al Caselli-De Bartolomeis, l'istituto di Ceramica a Capodimonte due sezioni - quelle 4.0 - dotate dunque tablet è partita la classe virtuale già prevista. «Le classi 4.0 vanno sicuramente potenziate, occorre riflettere su quanto sta accadendo e su come affrontare la didattica a distanza - spiega il preside Luca De Bartolomeis - occorre maggiore proiezione verso l'innovazione digitale, tutti il corpo docente considera questo tipo di didattica una opportunità». Quanto può durare? «Nel nostro caso - aggiunge De Bartolomeis - si sta andando avanti su una parte del programma, resta il nodo dei laboratori, la pratica non può essere svolta a casa».



Non sono mancati i video-fake sulle classi virtuali circolate in rete. Il prof che parla, i ragazzi collegati, qualcuno che fumava, altri che dicevano parolacce, le mamme che urlavano alle spalle, insomma lezioni-burla con i docenti imbarazzatissimi. Fake, ma non tutti. C'è chi racconta che davvero ci sono stati episodi incresciosi, anche perchè collegarsi tutti insieme, da una casa magari piccola dove magari ci sono più figli, bimbi piccoli, e evitare intrusioni di sorta è un po' complicato.

Le difficoltà maggiori, anche se i materiali non mancano, le stanno vivendo gli alunni della scuola primaria, ovvero le elementari. I compiti vengono assegnati anche tramite chat, le lezioni virtuali sono più complesse anche se sono nativi digitali, ma sono i primi che dovranno lavorare sodo per recuperare quelle competenze di base che si acquisiscono proprio nella scuola primaria. Ma c'è un cauto ottimismo da parte delle maestre: «Apprendono in fretta, ce la faranno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA