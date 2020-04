«Ho cinque affezionatissimi clienti ai quali consegno ogni giorno a domicilio Il Mattino. L'iniziativa Il Mattino a casa sta avendo, insomma, un buonissimo riscontro. Sono over 65enni le persone a cui consegno il giornale e tutte preferiscono non uscire di casa per non correre rischi. Mi rende felice poter dare il mio contributo in un momento in cui ognuno di noi, per quanto possibile, deve cercare di fare qualcosa per il prossimo, la propria comunità, soprattutto per chi ha maggiori difficoltà». Francesco Ferola, 47 anni, è il titolare dell'edicola di piazzetta San Pietro, una delle più note di Calvizzano: poco più di 12 mila anime e cinque casi acclarati di contagi da Covid-19.



L'AUMENTO DI VENDITE

L'edicolante racconta la sua esperienza, il trend delle vendite e le modalità di interlocuzione con la clientela: «Devo essere sincero - spiega Francesco - non mi aspettavo una così grande aumento di vendite del Mattino. Un aumento vertiginoso: quasi il 600 per cento in più rispetto al recente passato. Le persone - aggiunge l'edicolante - leggono molto in questo periodo e sono, almeno nel mio caso, legatissime al principale quotidiano del Mezzogiorno. Ho 47 anni, svolgo questo lavoro da diverso tempo, eppure non credevo che i lettori fossero ancora così in sintonia con il mondo dei giornali cartacei». L'iniziativa «Il Mattino a casa» consente ai lettori, vecchi e nuovi, di poter ricevere il giornale direttamente a casa propria e senza doversi accollare alcun costo aggiuntivo. Il progetto sta avendo un buon riscontro in tutta la provincia e anche Calvizzano gli edicolanti (non solo Francesco Ferola) non nascondono la propria soddisfazione. Francesco è ormai uno «storico» edicolante della cittadina: gestisce la sua attività da oltre dieci anni e ha deciso di fornire questo ulteriore servizio alla sua clientela. «È un servizio che fornisco volentieri - sottolinea - seppur conscio di non ottenere alcun guadagno aggiuntivo. Mi organizzo durante la giornata, a volte chiedo aiuto a qualche familiare. È bello vedere la gente leggere, sembra di essere tornati indietro di almeno una decina di anni. Il giornale è approfondimento della notizia, ma è anche una piacevole tradizione, un modo per sentirsi legati a un territorio, una comunità e a un mondo, quella dell'editoria, che purtroppo non vive un momento particolarmente brillante».



IN GUANTI E MASCHERINA

La paura del contagio nemmeno sfiora i pensieri del 47 enne: «Nessun timore: l'edicola è grande e le distanze di sicurezza sono rispettate da tutti - conclude Francesco -. Indosso regolarmente guanti e mascherina e tra me e i clienti c'è sempre un'adeguata distanza. Quanto al trend delle vendite, eccezion fatta per Il Mattino, ho registrato un calo di non poco conto per gli altri quotidiani. Il tutto però è compensato dalla vendita di riviste e dalla enigmistica. Insomma non mi posso lamentare e spero che, archiviata l'emergenza Coronavirus, si riescano ad individuare altre soluzioni, iniziative e progetti in grado di poter dare respiro al nostro settore e affascinare nel contempo i nostri clienti». I lettori interessati all'iniziativa «Il Mattino a casa», desiderosi pertanto di ricevere il giornale a domicilio, possono contattare Diffusion press al 3920126321, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 11, oppure inviare una mail all'indirizzo acasatua@diffusionpress.com. Il servizio non prevede alcun costo aggiuntivo.