Coronavirus a Ercolano, tornano i contagi: positiva una ventenne

Dopo due settimane senza contagi ad Ercolano è stato registrato un nuovo caso di Covid-19. Ad aver contratto il virus una ragazza di 20 anni che è stata presa in cura appena ha manifestato i primi sintomi della malattia. Al momento è in isolamento con tutta la sua famiglia, ma è in buone condizioni di salute.

A dare la notizia il sindaco Ciro Buonajuto, che ha spiegato: «È il momento della prudenza e del rispetto delle regole, torneranno i momenti in cui poter stare insieme senza pensieri ma ora occorre fare la massima attenzione».



Intanto in queste ore sul tutto il territorio cittadino anche alla luce delle nuove disposizioni sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine.