Ercolano, dipendente comunale muore a causa del coronavirus: è la vittima più giovane

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore per Coronavirus un dipendente comunale, è la vittima più giovane deceduta in città a causa del Covid-19. A dare la notizia il sindaco. Fino ad oggi nella città degli scavi il virus aveva causato solo il decesso di ultra settantenni.e risultato positivo il 1 aprile scorso. «A nome dell'intera città - ha fatto detto il primo cittadino - manifesto la più sincera vicinanza alla moglie, ai figli e a tutti i suoi amici e familiari in questo momento di enorme dolore.Questa triste notizia è la tragica conferma di quanto questo virus sia subdolo e pericoloso. Benchè nella nostra città non siano stati registrati nuovi contagi negli ultimi 12 giorni, è necessario continuare ad osservare tutte le norme di distanziamento sociale previste: indossare sempre la mascherina fuori casa, mantenere la distanza di sicurezza e limitare gli spostamenti non necessari».