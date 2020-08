Covid a Ercolano, positivo dipendente comunale: tutti gli uffici tecnici in smart working

Torna la paura Coronavirus a Ercolano, con il terzo caso accertato in altrettanti giorni. Dopo quelli di due cittadini di 20 e 83 anni, l'ultimo tampone positivo in ordine cronologico è risultato appartenere a un 57enne dipendente comunale del municipio di corso Resina. A confermarlo è stato ieri in tarda serata lo stesso sindaco Ciro Buonajuto. Già predisposta la profilassi del caso: a partire da stamattina i lavoratori degli uffici tecnici saranno infatti attivi solo in modalità smart working da remoto, nell'attesa di sanificare i locali e soprattutto di ricostruire contatti e movimenti dell'impiegato infetto. Ancora ignote le circostanze del contagio. L'uomo, un operatore del settore Lavori pubblici con sede al secondo piano della casa comunale, si trova ora ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli. Previsti in giornata gli accertamenti di rito su colleghi e familiari, tutti in regime di isolamento domiciliare preventivo.



«L'emergenza Covid-19 non è affatto svanita - ha scritto Buonajuto in un post sui propri canali social ufficiali -. Più passano le ore e più mi convinco che dobbiamo alzare il livello di tutela del territorio e dei nostri cittadini. Per ora chiedo a tutti quelli che hanno a cuore Ercolano e le famiglie ercolanesi di rispettare le regole: uso della mascherina, distanziamento sociale e attenzione nei contatti. Solo così potremo cercare di superare questo difficile momento. Pensare che la situazione si possa risolvere con un controllo capillare del territorio è un'utopia. Servirebbe un vigile, un carabiniere o un poliziotto ad ogni angolo di strada. E questo sarebbe impossibile non solo ad Ercolano, ma in qualsiasi parte d'Italia. Ciò che è possibile, invece, è maggiore responsabilità e buon senso da parte di tutti - conclude il primo cittadino -. Solo così usciremo da questa emergenza».