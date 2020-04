Positivi altri cinque anziani della casa di riposo «Villa delle Camelie» di Ercolano, contagiato anche il direttore. Sono già morti tre anziani, di cui due certamente positivi al Covid-19, mentre due contagiati sono in ospedale. È stato il decesso misterioso dell'87enne M.S., trovato morto lunedì mattina nel suo letto della residenza per anziani in via Rossi, a smuovere le acque nell'ennesimo potenziale lazzaretto all'ombra del Vesuvio.

La salma è stata sequestrata per l'autopsia e solo dopo l'apertura di una inchiesta della Procura di Napoli sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti e al personale della casa di riposo. Ieri sono risultati positivi anche gli anziani D.D.M., S.A., R.A., B.C., I.G e il direttore del centro L.S. Erano stati sottoposti a tampone martedì sera. «Gli anziani stanno bene - ha detto il legale della rsa Enrico Duranti , solo uno ha una leggera febbricola. Anche il direttore sta bene, per quanto sia provato dalla notizia. Le persone positive saranno isolate ciascuna in una stanza, saranno rafforzate le misure di prevenzione con due interventi di sanificazione e sarà prorogata la quarantena. Ho anche richiesto dispositivi di protezione adeguati».

Tutto era cominciato lo scorso 20 marzo con la comunicazione della positività di un 73enne, medico originario di Torre del Greco che è poi morto tre giorni dopo all'Ospedale del Mare, dove era stato ricoverato d'urgenza. Tutti gli ospiti della residenza sanitaria erano sorvegliati dall'Asl, ma non erano stati sottoposti a tampone. Intanto, altri due anziani avevano presentato sintomi ed erano stati trasferiti all'ospedale Maresca e al Covid Hospital di Boscotrecase dove è stata accertata la positività al virus. Il 27 marzo un'altra morte sospetta, quella di una 90enne, fino al decesso di lunedì 30 marzo dell'87enne di cui si attendono i risultati dell'autopsia. Sulla questione è intervenuto il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. «È inaccettabile che siano trascorsi dieci giorni dalla richiesta all'esito di alcuni tamponi ha commentato - nonostante le pressioni fatte per accelerare i tempi. Questo fatto è un'ulteriore testimonianza della solitudine dei sindaci che tra mille difficoltà si trovano ad affrontare questa emergenza».

A Torre del Greco, invece, si registrano cinque positivi e un guarito; a Ercolano oltre ai sei positivi della casa di riposo, altri due contagiati.

