Coronavirus ed estate, il pacchetto della Regione: «Vacanze vicino casa come negli anni '60»

«Lavoriamo per far tornare la Campania un polo d'attrazione, e ci riusciremo. Puntando per il 2020 sul turismo di prossimità, come negli anni Sessanta. E ai tanti operatori del settore mi sento di dire che nessuno verrà lasciato solo: non ci saranno primi ed ultimi. Tuttavia - mai come in questo momento - servono unità d'intenti, rigore e collaborazione per rilanciare il turismo. Per questo abbiamo rappresentato al governo la necessità di intervenire in maniera concreta accogliendo un ventaglio di proposte a garanzia dell'intero comparto». A parlare è Corrado Matera, assessore regionale al Turismo della Regione Campania.



«Parto da una premessa: chi pensa che la stagione estiva 2020 possa essere identica al triennio precedente è fuori da ogni logica. Stiamo vivendo gli effetti di una guerra mondiale e planetaria. E abbiamo una strategia precisa. Nell'ultimo triennio la Campania ha registrato un notevolissimo incremento dei flussi turistici: al netto del sommerso, e considerati i ritardi nel trasferimento di quelli ufficiali, potevamo contare su un incremento del 12 per cento; dato sicuramente approssimato per difetto. La Campania è cresciuta grazie a iniziative importanti varate dalla Regione. Poi ci è piombata addosso questa pandemia, che - come nel resto del mondo - ha prodotto effetti devastanti per il turismo, messo letteralmente in ginocchio».

E dunque adesso che succede?

«Tutto cambierà, inevitabilmente. Per questo dovremo immaginare un nuovo futuro».

Quale?

«Usciamo dalla prima fase, quella dell'emergenza, affrontata dal presidente De Luca con grande rigore perché innanzitutto bisognava difendere la salute dei cittadini. E lo abbiamo fatto. Adesso entriamo nella seconda fase, quella della ripartenza, preliminare ad un terzo momento, di rilancio».

Entriamo nel concreto. Che cosa propone la Regione Campania per far decollare di nuovo il turismo, salvaguardando migliaia di posti di lavoro e tantissime piccole e medie imprese?

«Dopo aver approvato un piano economico-sociale che ha interessato anche il comparto del turismo con azioni mirate, insieme agli altri assessori regionali al Turismo italiani abbiamo chiesto al ministro Franceschini la disponibilità di un fondo europeo dedicato alle esigenze dell'intero comparto; sappiamo che il ministro ha posto la questione a Bruxelles, e continuiamo a pensare che solo così, con un fondo europeo straordinario, si possa uscire più facilmente dalla crisi».

Come?

Attendiamo il prossimo decreto ministeriale, che dovrebbe giungere nei prossimi giorni, e ci auguriamo che esso preveda uno scudo che accolga le nostre richieste. Tra le altre, attenzione agli stagionali, anche quelli esclusi finora dal governo, la proroga della Naspi (l'indennità di disoccupazione, ndr). Pensiamo anche ad un credito d'imposta per un calo di fatturato e per la locazione anche dei rami d'azienda.

Che altro?

«Le faccio altri due esempi: un intervento sui versamenti dell'Imu, e un bonus vacanze, diretto ovviamente sul cosiddetto turismo di prossimità, formula che vuol dire: puntare su un'estate offerta agli italiani. Al centro di questa strategia restano ovviamente anche gli imprenditori del settore balneare: serve chiarezza sulla direttiva europea Bolkestein, e per questo chiediamo che i Comuni possano riconoscere ai gestori dei lidi il termine del 2033. Ed ancora: interventi sull'Imu e l'azzeramento o sospensione dei versamenti contributivi. Un bonus vacanza, e chiarezza sulle proroghe delle concessioni per gli imprenditori balneari fino al 2033».

È ottimista?

«So che per superare la crisi servono regole certe. Da un lato dobbiamo garantire la salute dei cittadini, dall'altro rilanciare il turismo. Siamo consapevoli che c'è tanta gente che vuole tornare alla normalità, magari trascorrendo con la famiglia una giornata in spiaggia. Quello che si potrà fare nell'immediato, sarà fatto. Nella consapevolezza che, purtroppo, almeno fino a quando non arriverà il vaccino, le condizioni per l'offerta turismo non potranno essere le stesse degli anni scorsi».

Sarà un'estate in spiaggia sotto il plexiglass?

«Attendiamo il governo, che dovrà darci indicazioni. Ma mi auguro che, pur con tutto il grande rigore sanitario, quella che ci aspetta sia un'estate serena».

