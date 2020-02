Coronavirus: è psicosi sui social e la casa di cura Santa Lucia denuncia utente su Facebook

Procurato allarme Coronavirus: i titolari della Casa di Cura Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano, sede anche del locale pronto soccorso, hanno denunciato ai carabinieri un utente anonimo su Facebook. Il post segnalava un presunto malato cinese di Covid -19. Una fake news che ha fatto il giro dei social allarmando moltissimi cittadini dell'area. In realtà si tratta di un malato cinese che da cinque anno non fa ritorno in Cina, attualmente ricoverato nella clinica per un attacco di appendicite acuta prontamente operata. Da qui la fake news e la denuncia dei titolari della struttura ai carabinieri per procurato allarme. Ultimo aggiornamento: 18:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA