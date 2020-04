«Venuti a conoscenza della storia di questa famiglia, ci siamo messi in contatto con loro, offrendogli quanto meno una sistemazione consona alle esigenze di una famiglia così lontano da casa in un momento come questo». Lo sostiene, in una nota, Francesco Bo, Presidente di VRclub, compagnia turistica italiana che in Kenya gestisce una struttura alberghiera in merito alla famiglia di Capri bloccata in Kenya dopo lo stop ai voli per l'emergenza Covid.

«Anche il nostro management è ancora bloccato lì, ma confidiamo nell'ottimo lavoro che sta svolgendo il consolato e l'Ambasciata italiana. Nel frattempo - conclude Bo - accogliamo ovviamente e gratuitamente i concittadini nella nostra struttura, offrendogli una sistemazione degna e adatta alla famiglia rispetto a quella in cui soggiornavano. Fieri di essere italiani».

