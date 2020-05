di Piero Sorrentino

Non è vero che la freccia del tempo deve essere scagliata così tanto in avanti per non avere idea di come sarà il futuro. È del tutto possibile, viceversa, essere inabili a compiere qualsiasi tipo di previsione anche se l’arco temporale interessato è composto solo da una manciata di giorni, addirittura di ore. Perché un fatto è certo: quando questo giornale sarà distribuito nelle...