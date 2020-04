Coronavirus Fase 2, a Napoli scoppia la protesta dei barbieri: «Non resistiamo fino al primo giugno»

Non ne possono più. Barbieri, parrucchieri e titolari di centri estetici sono allo stremo. Impossibile per loro reggere fino al primo giugno. «Siamo stati i primi a chiudere e saremo gli utlimi ad aprire - gridano in coro - Perchè sugli autobus si può salire in tanti e nei nostri negozi non può entrare una persona per volta con tutte le protezioni del caso?».

I commercianti chiedono quindi poter riaprire quanto prima possibile per scongiurare ulteriori perdite economiche.



