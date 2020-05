Non smettono di squillare i telefoni dei centri estetici di Napoli, che da stamattina, insieme ad altre attività di servizio alla cura della persona, riaprono le loro porte ai clienti con le precauzioni del caso. Riparte dunque il lavoro di una categoria, per dirla con una addetta ai lavori, «che fa bene al cuore». Ma anche questo settore - che prevede una stretta vicinanza interpersonale - dovrà rivedere la propria organizzazione per far fronte alla nuova fase due.



«È una gioia immersa poter ricominciare a lavorare e riprendere i propri spazi vitali ma certo non è come prima – raccontatitolare del centro estetico «My studio» in via dei Mille - i tempi si sono dilatati, abbiamo bisogno di due tre ore tra un cliente e l’altro per avere poi il tempo di risanare gli ambienti e di fare tutta una serie di percorsi prima di entrare in cabina». All’ingresso del centro infatti i clienti sono accolti da una sorta di triage, un protocollo che prevede la compilazione di un questionario da parte del cliente e il suo consenso informato per il trattamento, oltre all’igienizzazione di rito. «Forniamo i dpi, il camice monouso, la mascherina ffp2, e guanti per lavorare in piena sicurezza – continua Maria Laura- Noi del centro ci siamo sottoposte al test sierologico per essere sicuri al cento per cento di non essere positivi al Covid e ci siamo muniti di visiera».

Nessun incontro tra una persona e l’altra e all’accettazione un pannello di plexiglass, lo stesso che viene utilizzato per alcuni trattamenti come il manicure. Un dubbio, in vista dell’estate, resta sull’utilizzo dei condizionatori. «Abbiamo significato ambienti e area condizionata, anche se quest 'ultimo rimane un punto interrogativo gigantesco per quando verrà il caldo – osserva la titolare del centro - Era opportuno far preparare i commercianti con un attimo di anticipo, già ci troviamo in una situazione difficile, non possiamo permetterci di partire impreparati».



Le indicazioni da seguire per la riapertura sono infatti arrivate nella tarda serata di ieri, se non in alcuni casi stamattina stessa. «Stiamo lavorando da stanotte perché le linee guida ci sono arrivati in mattinata – spiega Giovanni Russo del centro estetico in via Toledo «La Rosa nel deserto». Qui L'area spa è ancora chiusa e «siamo attivi solo per quanto riguarda la parte dei trattamenti estetici in attese di disposizioni diverse».

Lavorare su prenotazione non rappresenta un grande cambiamento per i centri estetici. «Noi già utilizzavamo questo metodo – sottolinea Giovanni – adesso al cliente viene misurata la temperatura e gli vengono forniti tutti i dispositivi di sicurezza. Ogni cabina è grande dieci metri e ha un ricambio di aria e si accede solo una persona alla volta».

Adesso non resta che conquistare la fiducia delle clienti e rassicurarle sulla loro sicurezza. «Le persone sono spaventate anche se abbiamo avuto sempre avuto complimenti per pulizia e igiene, ma purtroppo un po’ di paura resta sempre. Al momento stanno telefonando e abbiamo ricevuto già 4 prenotazioni, ma abbiamo dovuto ridurre anche personale».



