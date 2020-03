Coronavirus a Napoli, la Festa del Papà col cimitero chiuso ma con orchidee su tutte le tombe

Un'orchidea su ogni tomba dei padri defunti e di quanti si chiamavano Giuseppe: è l'iniziativa in corso di svolgimento nel cimitero comunale a San Giorgio a Cremano. Su disposizione del decreto governativo «Io resto a casa» il cimitero resta chiuso al pubblico ma oggi, in occasione della Festa del Papà e dell'onomastico di San Giuseppe, l'amministrazione comunale vuole tenere viva la tradizione attraverso un piccolo ma sentito gesto di vicinanza a chi non c'è più.

«È abitudine in questo giorno, per molti concittadini andare al cimitero per un saluto al proprio padre o al proprio caro» scrive il sindaco Giorgio Zinno sulla pagina facebook «Purtroppo come tutti sapete questo non è possibile, ma la ditta Zeus che gestisce i servizi cimiteriali in collaborazione con la ditta Iodice e l'amministrazione si è offerta, tramite l'assessore Pietro De Martino, di regalare orchidee che stamane sono state collocate sulle tombe di tutti i papà, i Giuseppe e Giuseppina». Il primo cittadino aggiunge: «La società che gestisce il cimitero si è resa disponibile a un servizio su richiesta, con cui si potrà richiedere di apporre sulla tomba del proprio caro dei lumini. Saranno i dipendenti che si occupano della pulizia e manutenzione dell'area cimiteriale a farlo per voi».

Ultimo aggiornamento: 12:17

