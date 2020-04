Coronavirus e fibrosi cistica, le mamme della Campania scrivono a De Luca

LEGGI ANCHE

La più grave malattia genetica e il coronavirus spaventa le mamme del, il cui portavoce è, il cui fratello, attore in «Un posto al sole», è recentemente scompars». Le mamme hanno lanciato un appello al governatore De Luca:«Vorremmo portare all'attenzione in questo momento di emergenza la realtà dei pazienti di fibrosi cistica, minori e adulti, appartenenti alla nostra regione e a tutto il territorio nazionale. La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Italia. E’ una patologia multiorgano che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio provocando delle infiammazioni ai bronchi e ai polmoni continue, a causa della produzione di muco eccessivo molto denso e vischioso, il quale con l'andare del tempo porta il paziente a un distress respiratorio, a ricorrenti polmoniti e al termine della funzionalità polmonare degli organi stessi. Come si vede la sovrapposizione tra la fibrosi cistica e il covid 19 é molto semplice. Quindi si può immaginare quale sia stata per noi genitori, a causa del coronavirus, una vera e propria emergenza nell'emergenza.Noi viviamo da sempre con l'uso di mascherine disinfettanti evitando luoghi affollati e mantenendo la distanza sociale, fondamentale per non essere infettati dall'influenza o dal raffreddore di turno che per noi si trasformerebbe con un battito di ciglia in broncopolmonite. Noi siamo abituati a reclusioni e ricoveri in stanze di ospedale 2 metri x 1 e siamo abituati a cannule flebo e antibiotici frequenti. Noi che eravamo abituati a portare sempre le mascherine oggi ci ritroviamo a star senza. Non riusciamo a reperirne e non riusciamo a trovare mascherine ffp3 per i pazienti adulti e soprattutto per i piccoli pazienti pediatrici di cui sembrano inesistenti sia le mascherine sia i guanti in lattice.Alcuni di noi si sono rivolti ai comuni di appartenenza in Campania e alcuni fortunati sono riusciti grazie alle amministrazioni ad avere alcune mascherine ma non appropriate alla protezione necessaria al covid19. Abbiamo anche in Campania un'associazione che dovrebbe salvaguardarci, ma sembra essa stessa in difficoltà. Proviamo con questo appello a rivolgerci a lei che ha sempre sostenuto dall inizio che nessun napoletano o campano resterà indietro. Chiediamo di poter avere nel nostro piano terapeutico inseriti i giusti presidi ptotettivi per la nostra incolumità. Chiediamo che lei dia voce anche alle categorie protette e fragili come la fibrosi cistica. Chiediamo che i genitori dei piccoli pazienti possano tornare, quando sarà concesso, a lavorare senza essere preoccupati di portare il virus a casa e trasmetterlo ai loro figli solo perché le uniche mascherine che siamo riuscite a reperire ( per chi ha avuto la possibilità economica di farlo) sono quelle senza protezione ffp 3. Le mamme e i giovani pazienti fibrosi cistica della Campania».