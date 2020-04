LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho rischiato di morire, ora voglio che la verità venga fuori. Basta con le bugie e le ricostruzioni di parte». Carlo Balzamo ha 46 anni ed è un infermiere di Medicina d'urgenza del San Leonardo. La sera del 2 aprile, dopo dieci giorni di isolamento in casa con febbre alta e problemi respiratori, è cominciato il suo ricovero al Covid Hospital di Boscotrecase, terminato il 25 aprile.«Mi sono infettato in ospedale - racconta Balzamo - e sono stufo di sentire che il personale ha portato il virus tra i reparti. Il mio ultimo turno è stato il 23 marzo, quattro giorni prima ero stato a contatto con due pazienti con un quadro clinico chiaramente Covid, ricoverati in Medicina e poi morti a Castellammare». L'infermiere, che è sindacalista della Cisl, dopo aver ascoltato le parole del direttore generale Gennaro Sosto, chiede un confronto ai vertici della Asl Napoli 3 per ricostruire i fatti accaduti all'interno di Medicina d'urgenza e Pronto Soccorso dove sono stati tredici i sanitari positivi.ed è ancora in isolamento domiciliare. «Non è vero che il Covid è arrivato dall'esterno. Piuttosto trattavamo pazienti infetti senza le protezioni necessarie. È accaduto a me e ad altri colleghi. Anche l'ultimo anestesista che ha poi contagiato i cinque colleghi del blocco operatorio, fu chiamato in Medicina per una consulenza su un sospetto Covid», sostiene Balzamo, che durante i giorni della degenza ha scritto al direttore Sosto e alla neo direttrice del San Leonardo Rosalba Santarpia chiedendo che venisse chiuso e sanificato il reparto e denunciando casi anomali e procedure poco chiare. Infine, la lettera protocollata a inizio settimana assieme al coordinatore della Cisl Franco Napoli, nella quale si chiede «un'ispezione urgente al San Leonardo per verificare le procedure adottate per i pazienti affetti da Covid-19 e le procedure sulla sicurezza dei lavoratori». L'altro nodo al centro del confronto è la sostituzione del direttore Mauro Muto con la sua vice Rosalba Santarpia. «Classificare come leggerezza quello che è accaduto nel blocco operatorio - prosegue Balzamo - è veramente riduttivo. Sarebbe stato un atto di responsabilità dare le dimissioni. Per le imperizie invece, se ci sono state, faremo un esposto agli organi competenti».Alle polemiche attorno all'ospedale si aggiungono anche le speculazioni e l'uso dei pacchi alimentari. Dopo il caso sollevato da Italia Viva e M5s sul consigliere di Fdi- che aveva comunicato ai suoi contatti di potersi fare da intermediario con le parrocchie per ottenere un pacco alimentare - ora sono i parroci stessi a rispondere. «La carità è la nostra identità - scrivono i sacerdoti stabiesi - lo abbiamo fatto e continueremo a farlo senza che ciò ci venga chiesto da alcuno, esponente politico, rappresentante istituzionale o altri perché ciò che ci sta a cuore è l'uomo e la sua dignità». Una catena solidale che non si è arrestata nemmeno quando sono partiti i buoni spesa che hanno fermato i pacchi comunali. «Tanti fedeli ci raccontano di aver rifiutato i pacchi di qualche consigliere per dignità, perché scarni rispetto a vere e proprie provviste arrivate in altre case», dicono i sacerdoti. Dal centro città alle periferie sono centinaia i pacchi distribuiti dai parroci. L'altro volto della beneficenza, racconta un ex volontario, «era invece quella che arrivava sempre nelle stesse case e sempre tramite qualcuno».