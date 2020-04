LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppa gente in strada, diverse irregolarità nell'area dei mercati: scattano controlli, sequestri e denunce. Una vera e propria task force quella messa in campo ieri mattina a, con l'obiettivo di scongiurare il rischio di possibili assembramenti e dunque di una eventuale propagazione dei contagi in una delle città più segnate dall'emergenza Covid-19, sia in termini di soggetti risultati positivi sia di vittime riconducibili al Coronavirus Gli agenti del commissariato di polizia di via Sedivola, guidati dal primo dirigente, gli uomini del comando della polizia municipale, agli ordini del comandante Salvatore Visone, e i militari dell'Esercito hanno concentrato i loro sforzi tra via Falanga, via Teatro e largo Santissimo. Se da un lato i poliziotti si sono adoperati per verificare che i commercianti non contravvenissero alle disposizioni indicate nelle ordinanze fissate dal governatore Vincenzo De Luca e dal sindaco Giovanni Palomba, dall'altra parte i vigili urbani e i militari hanno controllato le «porte d'ingresso» alle piazzette, in particolare quella finita nella cosiddetta «zona rossa».Quasi cento le persone controllate complessivamente: ad ognuna è stato chiesto il motivo dello spostamento ed è stata fatta firmare l'autocertificazione con la quale veniva indicato il luogo di inizio dello spostamento e il motivo dello stesso. Un controllo capillare, che ha permesso anche di contingentare le presenze tra via Falanga e via Teatro. Ma se tutto sommato i cittadini hanno mostrato un certo rigore nel mantenere il «distanziamento sociale» e nell'indossare i dispositivi di sicurezza individuale, non si può dire lo stesso per alcuni commercianti, appropriatisi di spazi loro non assegnati. È il caso di un venditore ambulante di frutta che occupava un'area molto ampia nella zona di largo Santissimo, per giunta senza che alla base vi fossero autorizzazioni. Un intervento che ha permesso di individuare un soggetto già in passato sanzionato e stavolta raggiunto da un'ammenda davvero salata, pari a 5.000 euro, oltre che dal sequestro della merce in esposizione e delle attrezzature utilizzate., che in barba alle ordinanze sul divieto di esposizione della merce in strada e contravvenendo anche alle autorizzazioni già in loro possesso, avevano occupato parte degli spazi riservati ai soli pedoni. Un'azione illegale che non è sfuggita alla polizia e ai vigili urbani, che in tutto hanno sanzionato i titolari di altri tre attività, che non hanno saputo dare spiegazioni circa la condotta irregolare. Ognuno di loro è stato sanzionato attraverso un verbale da 400 euro.Dopo l'exploit di lunedì sera, con decine di runner che hanno invaso le strade e la cittadella sportiva di via Vittorio Veneto, il sindaco di Gragnano Paolo Cimmino ha voluto precisare che «l'attività motoria va svolta entro i 300 metri da casa». L'ordinanza del primo cittadino era arrivata già in mattinata, con la precisazione della Regione che ha vietato il jogging e di fatto autorizzato solo le passeggiate veloci vicino al proprio domicilio. Lunedì, infatti, in tanti hanno scelto il campetto di calcio a 5 e altre zone aperte per dedicarsi alla corsa, attività che per il momento viene sospesa.: dalle 8 alle 13, tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) con numero di ingressi limitato, visitatori muniti obbligatoriamente di mascherine e guanti, e le consuete distanze di sicurezza da rispettare. Unica eccezione sarà la chiusura per il primo maggio, con l'apertura del cimitero che slitta a sabato 2 con gli stessi orari. Negli stessi giorni, saranno aperti anche i fiorai che, con i dispositivi di sicurezza, potranno vendere fiori, piante, semi e quant'altro.