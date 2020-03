Coronavirus, Francesco subito in corso: «Diventato medico grazie al decreto pronto alla sfida»

È nelle «retrovie»: a casa, al sicuro. Cucina per tutta la famiglia, studia in vista del concorso di specializzazione in Urologia. E si prepara a scendere in campo: «Spero il prima possibile». Francesco Smarrazzo, laureato il 23 ottobre 2019 alla Federico II, è uno dei medici ventenni abilitati per decreto, non ancora iscritto all'Ordine di Napoli ma pronto a rafforzare le divisioni anti-Covid-19, indossando il camice bianco, per la prima volta, con emozione. «Più la maschera di Chernobyl, se necessario, come precauzione»: il ragazzo dice senza vergogna che ha paura. «Sì, ho paura per la carenza di dispositivi di protezione individuale: non voglio contagiare i parenti o i vicini che, in alcuni casi, rientrano nelle categorie a rischio di complicanze. Questa la preoccupazione più grande, per cui penso di isolarmi, una volta chiamato in servizio, in un lato della villetta a Soccavo dove vivo con i miei genitori e mia sorella avvocato». Così, nell'attesa di cominciare, Francesco combatte in «quarantena», ovvero tra le mura domestiche, una battaglia preliminare ugualmente difficile: difende un impegno professionale ed etico, in linea con il giuramento di Ippocrate tanto atteso. «Mamma e papà sono un po' contrari perché vedono la tv e il numero di morti che si impenna, senza fare differenze tra età e condizioni di salute. Senza capire che i più colpiti sono gli anziani e noi giovani siamo invece decisivi per contribuire, nel nostro piccolo». Vista l'inesperienza, ragiona Smarrazzo, «noi con i colleghi potremmo garantire la continuità nell'assistenza, con le visite a domicilio durante la notte e nei giorni festivi. Servizi che non possono, non devono fermarsi durante l'emergenza coronavirus». Il neolaureato è in lizza anche per partecipare alla formazione come medico di famiglia. E, nel frattempo, continua a tenere il capo chino sui libri per proseguire la carriera accademica. «Ho sempre sognato di fare questo lavoro: sin dalla terza elementare volevo diventare ginecologo per far nascere i bambini. Poi ho conosciuto il professore Ciro Imbimbo, un vero luminare, e mi sono appassionato a una branca totalmente diversa, anzi opposta all'ostetricia, che si occupa di sterilità e tumori, biopsie e interventi, prostata e chirurgia con il robot e strumenti hitech». Argomenti trattati nella tesi, portando con sé i risultati di un percorso intenso. «Ricordo l'ingresso in reparto per il tirocinio in Metodologia clinica organizzato dal professore Ruggero Lionetti, un maestro di umanità: mi ha insegnato in che modo comunicare con i pazienti, attraverso le parole e il linguaggio del corpo, oltre alla pratica». Come dire del tumore alla mammella, ad esempio, a una donna di 45 anni. «Un trauma enorme», sussurra Francesco, «in quella circostanza sostenuto poggiando una mano sulla spalla, con una sedia avvicinata all'altra». La lezione: «Il contatto umano è tutto. E non bisogna mai togliere la speranza: è la spinta stessa ad andare avanti e lottare».



Poi, il 28enne racconta di un suo coetaneo colpito dalla sclerosi, d'improvviso: «Asintomatico, solo con un problema di udito, accompagnato dalla madre che ha avuto una reazione forte». Così si ritorna al dissidio irrisolto, e più duro, tra la cura di sé e quella degli altri. «Ma noi amici e colleghi, 250 solo alla Federico II, siamo uniti e ci incoraggiamo a vicenda. Anzi, chiediamo di poter iscriverci subito all'Ordine in modo da partecipare al bando di reclutamento già pubblicato per il Covid-19 e in scadenza il 25 marzo. E auspichiamo un aumento dei posti di specializzazione: 8000 per oltre 20mila laureati, a livello nazionale. I 5000 in più previsti sono stati cancellati, probabilmente per una questione di fondi. Ma quanto vale oggi una vita umana?».