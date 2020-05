Coronavirus, la gaffe del pizzaiolo napoletano: «Consegno 50 pizze per un evento privato a Posillipo»

«Prima consegna della serata 50 pizze per un evento privato a Posillipo». Sarà stato l'entusiasmo incontenibile della fase 2 a dare impeto a Vincenzo C., titolare di una nota pizzeria di Napoli, a pubblicare un post su Facebook in cui il pizzaiolo spiffera ai quattro venti di essere in procinto di recapitare ben 50 pizze per una serata a un indirizzo (quello non specificato) del quartiere vip di Napoli. Un quantitativo d'ordine non proprio usuale per una semplice riunione tra congiunti.

LEGGI ANCHE Fase 2 a Napoli, il delivery vola con +250% di ordinazioni: «Ma non può bastare»

E l'autore lo rende noto corredando al post tanto di emoticon con la faccina che zittisce, come a voler esortare il popolo del social media a mantenere il segreto. Zitti tutti e acqua in bocca. Tranne per qualcuno che deve aver fatto notare al ristoratore lo scivolone - autodenuncia. E così ecco che pochi minuti dopo il post viene modificato con annesso commento: "Scusate avevo sbagliato a scrivere prima". In sostituzione della vecchia frase adesso campeggia un più laconico: "Consegna per un amico speciale".

Ma chi sarà il fortunato destinatario di ben 50 pizze? Il nuovo post è accompagnato dalle icone di un cuore azzurro e di un pallone di calcio. Anche la zona prevista per la consegna è nota per essere residenza di più di un calciatore del Napoli. Chissà che non si tratti di un autogol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA