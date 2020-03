La Sla non ferma la generosità di Rosa: agli ospedali del Nord il suo ventilatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La solidarietà muta. Quella nata nel magma delle sofferenze. Afflitta da una grave forma di Sla, paralizzata nel corpo ma non nel cuore grande, una donna di Frattamaggiore ha deciso di regalare uno dei respiratori che la tengono in vita a uno degli ospedali lombardi impegnati allo stremo contro la polmonite da Covid19. Un commovente gesto quello di, 50 anni, da sei aggredita dalla terribile malattia invalidante. Un gesto che dovrebbe far arrossire di vergogna tanto gli scellerati che continuano a disobbedire alla disposizione di non uscire di casa quanto quelli che non hannpo perso l'abitudine di denigrare e offendere chi abita a sud del Garigliano. Pensieri lontani dal vivere quotidiano di una sorprendente eroina di casa nostra che con grande coraggio sta affrontando il calvario della Sla, aggrappandosi alla vita ma senza dimenticare i bisogni degli altri. «È nel suo Dna», racconta la figlia Margaret Imbemba, madre a sua volta di un bimbo di due mesi. Rosa ormai non parla più, ma lo fa attraverso la figlia, che riesce a interpretare i suoipensieri con lo sguardo.«Mamma ha sempre vissuto insegnandoci la cultura della solidarietà verso chi è in difficoltà. Non ha perso il buonumore, la curiosità sana, e la voglia di essere ancora nonostante sia ammalata, che è un termine che non mi piace, preferisco paziente. «Ormai - dice Margaret - ho imparato il suo silenzioso parlare, tanto che non usa più il puntatore ottico». Il colloquio telefonico con Margaret prende la piega del racconto dai toni soffusi. «In questi giorni mia madre non si è persa nemmeno un telegiornale. Ha seguito con attenzione le notizie sull'espandersi dell'epidemia e in particolare sulla mancanza dei respiratori. Dopo un paio di giorni ho intuito dal suo sguardo che mi voleva dire qualcosa di importante. Qualcosa di serio. Che non ammetteva opposizioni. Quando ho capito che voleva donare uno dei suoi respiratori per chi è contagiato dal coronavirus, le ho chiesto, sapendo già la risposta: Mamma ma sei sicura? E se si guasta il tuo, come facciamo?». Rosa ha risposto con un secco sì. «E continua Margaret mi ha detto sorridendo di aiutare quelli della Lombardia, perché sono più scassatielli di noi qui a Napoli».Per Rosa la decisione era presa, e tutti in famiglia, il marito Raffaele, i due figli e il genero Raffaele Damiano, si sono dati da fare per accontentarla. Margaret, che per seguire e assistere la mamma ha abbandonato gli studi di Scienze Infermeristiche, si è rivolta al consigliere comunale Dario Chiariello, che ancora emozionato da tanta generosità racconta: «Ho immediatamente allertato il sindaco, sollecitandolo a mettersi in contattato con l'Asl». E il primo cittadino non ha perso tempo: «Ho segnalato la disponibilità di un respiratore al direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio D'Amore, il quale ha avviato il protocollo per ricevere l'apparecchiatura. E questa, dopo la riconversione e sanificazione, verrà spedita in Lombardia, come è desiderio di questa grande donna». Sembra un favola, ma non lo è. Forse è un respiro di aria purissima.