Coronavirus, l'attore Gino Riveccio positivo e con febbre alta: «Usate la massima prudenza»

Il coronavirus colpisce un altro personaggio illustre. È l'attore napoletano Gino Rivieccio, risultato oggi positivo al Covid dopo alcuni giorni di febbre.

Qualche giorno fa Rivieccio, 62 anni, ha sofferto di sinusite. Poi è arrivata una febbre alta che da ormai diversi giorni non è andata via. A quel punto ha chiesto e ottenuto di fare il tampone fino alla scoperta della positività. Poi sono arrivati i primi sintomi: tosse e assenza di gusto e olfatto.

Rivieccio è da tempo in isolamento in casa coi suoi familiari e ha annullato tutti i suoi impegni, tra cui la presentazione del suo libro e uno spettacolo al teatro Bracco. Rivieccio spiega di essere sempre stato scrupoloso nelle norme anti-contagio e invita tutti a usare la massima prudenza in un momento così delicato. Racconterà la sua esperienza nella trasmissione Goal Show nel consueto collegamento del lunedì con "Casa Rivieccio".

