Solidarietà degli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano, donati 40 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà per l'emergenza coronavirus. Sono stati consegnati dai poliziotti del Commissariato di Giugliano, diretti dal primo dirigente Pietro Paolo Autiemma, a quaranta nuclei familiari in difficoltà per questa emergenza. La consegna, alla presenza dei dirigenti delle politiche sociali del Comune di Giugliano, è stata effettuata nel complesso scolastico dei Fratelli Maristi.

