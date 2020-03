Coronavirus, controlli in strada a Giugliano, 12 persone denunciate per un picnic nel parco

«Dopo cinque giorni dovevamo prendere un po' di aria». È stata questa la giustificazione di ben dodici persone che ieri sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Varcaturo trovate in un parco di Giugliano e intente a fare un pic nic.

Le persone, infatti, tra cui bambini, avevano installato tavolini e sedie senza osservare il decreto che impone a tutti di restare a casa per il covid19. Hanno cercato di giustificarsi coi militari in quanto non ce la facevano più a stare a casa. I carabinieri li hanno così denunciati per inosservanza al decreto.

Ultimo aggiornamento: 10:10

