Volontariato, commercianti e istituzioni insieme per aiutare i cittadini, soprattutto quelli più anziani o impossibilitati ad uscire di casa per acquistare generi di prima necessità. Nei giorni dell'emergenza Coronavirus a Giugliano è partito infatti il progetto «Pronto spesa». Basta ordinare quanto occorre presso uno dei negozi che hanno aderito all'iniziativa: la lista è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune.e scontrino alla mano, dietro pagamento della merce senza ulteriori costi, consegneranno quanto richiesto. Le consegne dunque sono gratuite. Il progetto è un'iniziativa del Comune ed è stato avviato in collaborazione con le associazioni di categoria «Confesercenti e CNA». Al momento della consegna, i volontari si presenteranno muniti di mascherina e guanti monouso dalle 16 alle 19. Il cittadino, chiederà l'esibizione de tesserino di riconoscimento.