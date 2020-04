LEGGI ANCHE

«Se c'è una sola persona con il virus in questa stanza si infettano tutti. Ma scherziamo? Non si può lavorare così». È infuriato uno dei medici del presidio Asl di via San Francesco d'Assisi nel cuore di Giugliano. Ieri mattina, complice la pioggia battente, è scoppiato il caos. Decine di persone si sono ammassate nell'atrio in attesa di recuperare i farmaci salvavita.Così decine di persone si sono riversate all'interno non rispettando le distanze di sicurezza. Tra loro anche alcune donne incinte con gravidanze a rischio.Insomma una situazione quasi esplosiva che ha indignato non solo i presenti, tutti muniti di mascherina, ma gli stessi medici della struttura. «Basterebbe aumentare il personale e tutto questo non succederebbe - continua uno dei sanitari - si viene qui tre volte alla settimana e solo di mattina. A raggiungere questa sede gli utenti di diversi comuni. Oltre Giugliano c'è Villaricca, Qualiano, Mugnano, Melito, Calvizzano. Ma come si fa a servire un'utenza del genere solo in tre giorni e solo la mattina? Non rischiamo solo noi ma anche tutti i presenti» conclude.«Purtroppo la sanità a Giugliano va così - commenta un utente - Potrebbero anche fare una consegna a domicilio per evitare di farci fare un assembramento. Qui si danno farmaci salvavita e qui dobbiamo venire per forza anche se non ci va». Gli fa eco un altro residente della zona: «Dovrebbe vederlo De Luca che dice che non dobbiamo uscire e poi invece siamo tutti qui da stamattina. Non si può andare avanti cosi perché poi noi ci andiamo di mezzo». «Mio marito è trapiantato - gli fa eco una donna in attesa nell'atrio degli uffici dell'Asl - io devo venirci per forza qui, ma mi paura. I farmaci devo prenderli obbligatoriamente altrimenti lui rischia la vita. Sono costretta per cause di forza maggiore, ma qui è pericoloso per tutti».Una situazione simile si verifica tutti i giorni all'esterno dell'ufficio postale di via Magellano e di via Primo Maggio. Diversi gli assembramenti verificatisi e segnalati tanto da rendere addirittura necessaria la presenza delle forze dell'ordine che hanno dovuto imporre il distanziamento sociale e decine di persone ammassate.