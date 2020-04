«Siamo le sentinelle del territorio, da quando è scoppiata la pandemia il nostro lavoro è cambiato, non conosciamo più riposo. Siamo sempre a disposizione dei pazienti, a rischio della nostra salute e quella della nostra famiglia, e spesso diventiamo i primi bersagli di accuse ingiustificate»: Comincia così lo sfogo, un vero grido di dolore, degli 81 medici - quattro dei quali pediatri e 77 medici di famiglia tutti specializzati in diverse branche della medicina - riuniti nella cooperativa Camillo Golgi, con sede a Frattamaggiore, e che svolgono attività nei comuni di Sant'Antimo, Casandrino, Grumo, Nevano, Cardito, Frattaminore ed Afragola. Ogni medico di base ha in carico una media di 1500 pazienti.

«Quando si è capito la forza devastante della pandemia, era già tardi, abbiamo fatto fronte all'emergenza con dispositivi individuali di protezione autoprodotti, donati da qualche collega dentista, acquistati in proprio; di camici o guanti neppure a parlarne, solo la settimana scorsa l'Asl - che bisogna sottolineare vive le stesse nostre difficoltà - ci ho fornito tre mascherine a testa, che dopo averle indossate una seconda volta a voler essere ottimisti, bisogna buttare. Adesso con le donazioni che stanno facendo all'Azienda sanitaria l'approvvigionamento anche per noi dovrebbe cambiare, almeno speriamo», dicono ancora i medici della Golgi, una cooperativa che si occupa anche di attività sociali, di promuovere iniziative finalizzate alla prevenzione e che ha messo in campo una raccolta fondi proprio per l'emergenza Covid 19. «Si è operativi anche di notte, abbiamo dovuto lavorare sodo per superare problemi burocratici e informatici riuscendo a dematerializzare veramente le ricette. Tutto ciò di concerto con informatici e con Federfarma. Alla normale presenza in studio abbiamo aggiunto una reperibilità di almeno 12 ore al giorno per 7 giorni: un paziente provvisto di mail riceve entro pochi minuti la ricetta richiesta, a qualunque ora del giorno», spiega Domenico Vitale, medico di famiglia a Cardito che si è fatto la mascherina con la visiera acquistata dal ferramenta. «Questa attività è dimostrabile con i tabulati telefonici e con la redazione digitale della ricetta che riporta minuti e secondi. Il lavoro è aumentato, passiamo intere ore al telefono, perché il paziente vuole sentire la voce del suo medico: serve a tranquillizzarlo» gli fa eco Fiore Grande, medico di famiglia a Casandrino. «Ci rendiamo conto che il momento è difficile per tutti, a volte registriamo situazioni surreali, proprio ieri pomeriggio ho messo alla porta un paziente che era venuto allo studio solo per sapere com'era la situazione: la paura è tanta, ma anche noi non ne siamo immuni» continua Giuseppe De Biase, medico di base a Sant'Antimo.

«Siamo sempre disponibili, vicini ai nostri pazienti che conosciamo meglio di chiunque: assurdo pensare che scarichiamo le responsabilità sul 118 o cose del genere», è la risposta che i medici di base della cooperativa Golgi vogliono dare, anche a nome dei colleghi, a chi in queste settimane difficili per tutti è tentato di sminuire il loro ruolo e il loro lavoro. «Abbiamo ridotto la pedonabilità dei nostri uffici, i pazienti concordano la visita per appuntamento. È vero, sempre più spesso il nostro contatto si limita a quello telefonico, così come eseguiamo visite domiciliari solo se strettamente necessarie: ma è una prassi per evitare rischi a tutti» aggiunge Vincenzo Pezzullo, medico a Frattamaggiore dove fa parte di uno studio associato di 7 professionisti che hanno spalmato l'orario delle visite in modo da evitare assembramenti. «Ci sono realtà diverse, dove la tecnologia è di casa ed è possibile anche effettuare visite da remoto con videochiamate: come hanno ribadito i colleghi stiamo infondendo tutte le nostre energie, senza risparmio» conclude Pasquale Franzese, dello stesso studio associato.

