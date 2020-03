Coronavirus, governo e Regione dimenticano i disabili: «Semiconvitti immuni?»

LEGGI ANCHE

La denuncia parte da Napoli, ma riguarda tutta la, se non l’intero territorio nazionale. Nel decreto ministeriale del 4 marzo atto a contenere la diffusione del coronavirus in Italia non c’è nulla che riguardi i centri riabilitativi e ricreativi frequentati dai ragazzi disabili . A evidenziare tale mancanza è, presidente di, associazione Onlus che si batte in difesa dei diritti di ragazzi e bambini con disabilità, che in merito alla questione poche ore fa ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui si chiede se questa categoria di persone sia immune al virus o se si tratta dell’ennesima dimenticanza della politica che, come lo stesso Nocchetti ripete da tempo, non vede i disabili e, quindi, se ne occupa poco e male.«Quanto tempo devono aspettare ancora i genitori dei disabili accolti neiper capire se lo stato di allarme che il nostro paese ha dichiarato,, riguarda anche i loro figli? – si chiede Nocchetti –. E già, perché mentre si decide di chiudere scuole, università, teatri, stadi in tutto il paese, ci si dimentica dei ragazzi disabili. I disabili cognitivi che tutti i giorni si recano nei semiconvitti dei centri convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale sembrano talmente immuni da rischi di contagio, se, come appare evidente, a distanza di oltre due giorni dal provvedimento preso dal governo nazionale, nessuno ancora ha pensato a loro».E allora le domande sorgono spontanee: «Quindi nessun problema per tutti i giovani disabili cognitivi accolti nei semiconvitti? Niente coronavirus? Niente rischio di infezioni? Ma il, i direttori sanitari della Campania , una decina di minuti di attenzione a questi nostri figli più fragili vorranno prima o poi dedicarla?». Anche perché in questi casi, se si agisce in maniera autonoma, si rischia di restare fuori: «Per chi non lo sapesse, se una famiglia, spaventata da quello che accade intorno, decide di non mandare il proprio figlio al semiconvitto per 15 giorni,. Sì, avete capito bene: espulso, cacciato via. Ma che paese siamo diventato?».