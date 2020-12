Londra-Napoli, l'ultimo volo con la variante inglese del Covid: ​«Biglietti comprati da mesi»

Varcano le porte degli arrivi di Capodichino sospirando di sollievo, i napoletani di Londra riusciti a salire sull’ultimo volo prima del blocco dei collegamenti con la Gran Bretagna, disposto dal governo italiano a causa della nuova variante del coronavirus. La grande paura era di non riuscire a partire, restando bloccati nella capitale britannica, dopo aver atteso per mesi la data del ricongiungimento a famiglie e amici per il Natale. Biglietti comprati ad aprile, maggio, che potevano finire in fumo, come sta succedendo in queste ore a chi aveva prenotato i viaggi successivi. Invece il volo BA2612 della British Airways, partito da Londra Heathrow alle 14.30, arriva a Napoli addirittura con qualche minuto di anticipo. L’atterraggio era previsto per le 18.05 ma l’aereo tocca il suolo napoletano alle 18 in punto.

I circa cento passeggeri, però, sono costretti ad aspettare altri 45-50 minuti prima di poter uscire dallo scalo. Non basta, infatti, che abbiano in tasca il certificato di negatività al virus, conseguenza dei tamponi privati fatti a Londra, 48 ore prima della partenza, al costo di 100 pounds. Per volontà dell’unità di crisi della Regione Campania, infatti, viene disposto un nuovo giro di tamponi rapidi per tutti. Così, divisi a gruppi di due, i passeggeri vengono indirizzati verso percorsi protetti e unidirezionali, con termoscanner e dispenser di gel, per essere sottoposti a test antigenico rapido. Identificati, sanificati e tamponati nel naso e nella gola.

Intanto, all’esterno dell’area arrivi (non si può più entrare nello scalo per accogliere i viaggiatori) c’è la danza nervosa e umida dei familiari in attesa. Anziani intabarrati nei giacconi, con mascherina che scivola dal naso, con gli occhi fissi sul tabellone e poi sui cellulari, ancora con quel filo di tensione: saranno partiti? Li faranno scendere? La domanda gira di genitore in genitore. Intanto dalla porta degli arrivi escono i passeggeri dei voli da Milano, poi da Torino e da Genova. «Sono appena atterrati», dice aprendo un sorriso Giovanni, un pensionato di Casoria che attende la figlia. Non si vedono da settembre. La ragazza è una giovane ricercatrice universitaria, proprio nel settore scientifico. «Siamo tranquilli rispetto al virus – racconta l’uomo -. Mia figlia si controlla di continuo proprio in ragione del suo lavoro e dell’ambiente che frequenta. Fino a due giorni fa era tutto tranquillo. Nessuno dubitava che si potesse partire. Mia figlia ha questo biglietto da mesi, si era organizzata per le feste natalizie. Poi ieri la grande paura. Le restrizioni più severe, il rischio di non partire. Pare che siano state prese d’assalto le stazioni ferroviarie, per gli spostamenti interni, proprio com’è successo al nord Italia a marzo. Ora, finalmente, sono atterrati. Speriamo non accada nulla all’ultimo momento».

Cammina nervoso avanti e indietro anche Corrado Grasso, insegnante di educazione fisica in pensione, presidente napoletano della Federazione di Atletica leggera. Aspetta il figlio Francesco, con la compagna spagnola Marta. «So per certo – dice – che sono riusciti a partire. La paura era proprio quella di rimanere bloccati in aeroporto e poi tornare indietro». Grasso ne approfitta per raccontare la storia del figlio: ingegnere aerospaziale, gira il mondo da anni: prima la Francia, ora la Gran Bretagna, poi andrà in Portogallo. «Figlio unico, e lo abbiamo lontano – dice commuovendosi-. Dovrà andare sempre così. Dobbiamo ringraziare la nostra cara Italia, che ci toglie i figli».

Dai passeggeri cominciano ad arrivare i messaggi verso i familiari in attesa. Sono scesi, stanno facendo i tamponi. «Mio figlio – racconta Michele, 69 anni, di Acerra – a marzo ha compiuto 40 anni. Aveva già organizzato una festa, preso i biglietti per farci salire da lui a Londra e stare tutti insieme. Poi è arrivata la pandemia ed è saltato tutto. Da allora aspettavamo il Natale per rivederci. Biglietto comprato ad agosto. E ora c’è mancato poco, con questa variante del virus, che rimanesse bloccato di nuovo. Paura per noi? No, nessuna. Ha fatto un tampone 48 ore fa e ora gliene stanno facendo un altro. Non vediamo l’ora di abbracciarci». Poco prima delle 19, dopo quasi un’ora di attesa, spuntano i primi passeggeri. Compare Naomi, una donna d’affari, attesa da un autista che mostra un cartello col nome a caratteri cubitali. Un ragazzo di nome Luigi attende il cugino. «Non l’ho sentito – dice -, spero sia riuscito a partire. Era molto preoccupato, aveva il biglietto in tasca da luglio». Compare Marta, che va incontro al suocero. L’istinto è per un abbraccio ma poi si toccano solo i gomiti. «Viviamo a Southampton – dice -, lì di questa variante del virus si è parlato poco. L’allarme è venuto da Londra. Quello che ha impressionato è la velocità con cui la situazione sembra precipitata. Johnson fino a qualche giorno fa parlava di un Natale tranquillo. Poi tutto è cambiato in poche ore. Abbiamo temuto di non riuscire a partire».

Mentre la ragazza parla, il suocero tira dalla tasca una bomboletta di disinfettante e comincia a spruzzare sulle valigie, sullo zaino, sui vestiti. Compare il figlio, Francesco. Anche con lui, abbraccio smorzato e disinfettata generale. «Spaventati? No, in verità no – dice Francesco Grasso-. Più che altro molto stanchi di questa situazione. Già non è facile vivere all’estero, organizzare il ritorno, incastrare gli impegni. Siamo riusciti a partire, ora la preoccupazione è anche quella del ritorno. Io dovrei rientrare il quattro gennaio. Mi faranno partire? Speriamo, dobbiamo tornare al lavoro». Paura per il ritorno anche per Lucia, 32 anni, che deve rientrare a Londra il 27 dicembre. «Sono bloccati solo gli arrivi o anche i voli dall’Italia verso la Gran Bretagna? – chiede - Temo di restare bloccata qui». «A me sembra la solita cosa all’italiana – sbotta Michele, pensionato di 71 anni che attende il figlio con la moglie -. Vi ricordate quando bloccarono i voli dalla Cina? Il virus era già in Italia. Ora bloccano i voli dal Regno Unito. Ma loro stessi dicono che la variante del virus è stata già rilevata in Olanda e in Belgio: significa che sta già circolando».

Intanto, gran parte dei passeggeri ha varcato il portone degli arrivi e si distribuisce sul piazzale. Hanno tutti in tasca un foglio che li obbliga alla quarantena fino all’esito del tampone. Ma devono tornare a casa, e lo fanno mescolandosi già alla città, nelle auto coi genitori, o salendo su un taxi, o trascinando il trolley verso l’Alibus, pronti a portare a Napoli il fumo di Londra, e si spera solo quello.



