Coronavirus a Napoli: è guarito Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano

È guarito dal coronavirus il sindaco di San Giuseppe Vesuviano ( Napoli), Vincenzo Catapano, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 30 marzo. A darne notizia è lo stesso Catapano, spiegando di aver ricevuto ieri il risultato dei due tamponi, entrambi negativi. «La felicità che pervade il mio cuore è infinita, riabbracciare i miei figli, mia moglie e i miei affetti è un'emozione senza fine».



Catapano ringrazia «il vicesindaco, gli assessori e i consiglieri comunali che hanno continuato ad amministrare la nostra città, con competenza, dedizione e amore. Non ci siamo mai fermati, non abbiamo esitato neppure un istante neanche quando siamo stati costretti a stare in quarantena». Catapano, primo amministratore della Campania ad aderire alla Lega, si rivolge poi alla cittadinanza: «Soffriremo ancora, ci attendono giorni ancora difficili. Ma, cari sangiuseppesi, vi assicuro che tutto finirà e non lesinerò alcuna energia, sempre in prima linea, fin quando questa assurda e difficile storia non sarà che un lontano ricordo».

Ultimo aggiornamento: 16:01

