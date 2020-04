Coronavirus, guarito il primo contagiato di Acerra: «Torno finalmente a fare l'infermiere»

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:08

«Ora posso ricominciare ad assistere gli ammalati di Covid e dare una mano ai miei colleghi»., il primo contagiato di Covid ad Acerra è guarito. Ha appena saputo degli esiti negativi del secondo tampone e subito si sente pronto a riprendere il suo lavoro. Già perché Piscitelli, appena 24 anni lavorava come l’infermiere a Chiari in provincia di Brescia dallo scorso settembre prima di far ritorno ad Acerra il mese scorso per prendere servizio all’ospedale del Mare di Napoli.. Eppure Piscitelli non era di quelli che erano fuggiti dal nord infestato dal virus rischiando di contagiare parenti ed amici. Raffaele in piena emergenza coronavirus aveva accettato a trasferirsi nel reparto anti Covid allestito nell’ospedale di Chiari: «Perché i giovani hanno anticorpi più efficaci degli anziani». E questo nonostante fosse in attesa di prendere servizio all’ospedale del Mare di Napoli in quanto vincitore del concorso bandito due anni prima. In quel lavoro di frontiera, ha vissuto la tragedia delle file per i ricoveri ed i letti resi disponibili solo dopo la morte degli ammalati.Ed ecco che ritorna ad Acerra per assumere il nuovo incarico. Immediatamente si sottopone per sicurezza al tampone ed in attesa degli esiti si pone in auto isolamento. Viene accertata la positività ed il sindaco Lettieri via web annuncia in forma ovviamente anonima la presenza del il primo contagio in città.Ed è così che da quel momento in poi si è scatenata una gara di solidarietà con cibo e medicine portate fino a casa sua. «È l’ignoranza che porta la cattiveria per questo sono stato attaccato, per questo è necessaria una corretta informazione. Durante la malattia mi sentivo comunque in forma e mi mancava il mio lavoro che ovviamente non potevo svolgere per non mettere in pericolo la vita degli altri. Il momento più brutto è stato quando non ho potuto assistere mio nonno nei suoi ultimi giorni di vita: per me era tutto», racconta ora Raffaele. Domani saprà quando potrà riprendere il suo lavoro di infermiere, stavolta nella sua Napoli.