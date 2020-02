Coronavirus, chi c'è nella task force della Regione Campania

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha istituito una task force finalizzata ad assicurare il coordinamento delle azioni di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica. Il decreto serve a garantire la tempestività ed appropriatezza delle informazioni e delle risposte dei diversi soggetti competenti sul territorio regionale.

La task force è coordinata dal Direttore generale della Protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo e composta da:

- Antonio Postiglione- DG Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

- Enrico Coscioni – Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Campania

- Claudia Campobasso- Dirigente di Staff Protezione Civile;

- Perrella Alessandro – Dirigente Medico Infettivologo Regione Campania;

- D’Argenzio Angelo – Dirigente Prevenzione Regione Campania;

- Trama Ugo – Dirigente Farmaceutica Regione Campania;

- Maria Rosaria Romano-Dirigente Assistenza Ospedaliera Regione Campania;

- Giuseppina Tommasielli- Rappresentante Medici di Medicina Generale;

- Giuseppe Galano –Referente Sanità per le Maxi emergenze e responsabile 118 Regione Campania;

- Direttori Generali delle ASL della Campania o loro delegati;

- Carlo Marino-Presidente ANCI Campania o suo delegato;

- Paolo Russo- Capo Ufficio Stampa del Presidente della Giunta Regione Campania;

- Roberta Santaniello- Ufficio di Gabinetto Giunta Regionale della Campania per la Protezione Civile.



La task force opererà in collegamento con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, gli Uffici Territoriali diGoverno, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Istituto Superiore di Sanità e le altre istituzioni competenti.La task force è già operativa e si è riunita questo pomeriggio.