Coronavirus in Campania, altri sei test positivi: i contagi salgono a quota 63

L'Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nel pomeriggio di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 45 tamponi. 6 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nella mattinata erano stati esaminati 47 tamponi, di cui 7 positivi. Per questo, nella giornata di oggi si sono registrati 13 tamponi positivi su 92 tamponi analizzati.

In riferimento al decesso di un paziente in provincia di Caserta, il tampone è risultato positivo.

Totale positivi in Campania: 63

Ultimo aggiornamento: 21:58

