Coronavirus in Campania, 38 casi positivi: contagiati anche un'estetista incinta e due professori

C'è anche un'estetista incinta di Agropoli. Un operatore dello spettacolo in tournée a Napoli. Un professore di San Valentino Torio. Insegnanti e lavoratori rientrati dal Nord. Con ristoratori, agenti di commercio, docenti universitari, avvocatori e segretarie di studio. Eccoli, i contagiati da coronavirus: sette i nuovi casi rilevati ieri, di cui due in provincia di Caserta (infettati dalla coppia di Bellona), i due nel Salernitano, una donna a Torre del Greco. Più altri gli altri due in centro, nel capoluogo. Trentotto i tamponi positivi in Campania eseguiti al Cotugno, dove ieri sono intervenute le forze dell'ordine chiamate sia dai medici sia dai familiari di una donna in attesa dell'esito del test. Tensione in ospedale.

Salgono, inoltre, a undici i pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Tra loro, il turista di Brescia in vacanza a Ischia ieri è stato trasferito al Cotugno; mentre i 100 ospiti alloggiati nello stesso hotel, tutti in quarantena, sono trasportati con un traghetto speciale a Pozzuoli. Da lì i turisti (anche due tedeschi) sono rientrati in bus nei Comuni di provenienza. L'operazione è stata organizzata dalla task-force di Regione e Protezione civile, con il coordinamento dell'autorità marittima. Avviati i controlli sanitari anche per il personale dell'albergo e per chi è entrato in contatto con il «paziente 1» a Ischia. Ieri pomeriggio, c'è stato un vertice d'urgenza a Palazzo Santa Lucia: convocati i manager delle Asl e dell'azienda dei Colli che comprende il Cotugno.



Un tampone positivo registrato ieri è collegato all'insegnante di Agropoli, altri due alla maestra di Striano che lavora a Torre del Greco, il Don Bosco D'Assisi dove è scattata «la quarantena volontaria per i soggetti venuti più a contatto con la docente», che però era assente da 11 giorni. «È stretto il coordinamento tra Asl, Comune e scuola per monitorare possibili sviluppi legati a nuovi contagi», comunica il tavolo tecnico riunito in istituto. Faticoso quanto fugace, invece, il ritorno in classe alla «Ristori»: per due giorni le mamme di Forcella non hanno mandato i bimbi a scuola, preoccupate da un caso positivo registrato nei paraggi; al terzo giorno lo stop alle lezioni è stato imposto per decreto: in tutta la penisola. Chiuse pure le Università, fino al 15 marzo, su indicazione del ministro Gaetano Manfredi. «Ma noi docenti, soprattutto noi medici, continuiamo a fare ricerca e ad andare in Ateneo: si ferma solo la didattica», precisa Maria Triassi, che presiede la task force della Federico II istituita dopo il contagio di due professori (uno ad Architettura, l'altro ad Agraria). «Gli altri due tamponi eseguiti ieri sono risultati negativi», spiega Triassi.

La decisione di sospendere le lezioni, tuttavia, non convince tutti. «I bimbi sono i meno colpiti dal coronavirus», dice Antonio Vitale, past president della Società italiana di medicina emergenza urgenza pediatrica e capo del dipartimento materno infantile al Moscati di Avellino. «È chiaro che l'obiettivo è evitare la propagazione dell'infezione, un'indicazione da rispettare. Ma, con la stessa logica, vanno chiusi anche tutti i luoghi frequentati dagli anziani, i più a rischio», spiega Vitale. Non manca una stoccata al governatore che ha accusato i primi pazienti di «irresponsabilità». Tra i positivi, c'è un tecnico di laboratorio biomedico residente a Montano Antilia, nel Cilento: il suo Ordine professionale, da Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, dopo Cremona (dove la biologa lavora), sottolinea «l'inopportunità e irritualità» delle frasi utilizzate da De Luca. Ci sono poi due specialisti ambulatoriali in auto-quarantena, che si aggiungono a oltre 40 colleghi ospedalieri in isolamento. «È alto il rischio di contagio: quasi tutti i nostri studi sono collocati in vecchi palazzi e non hanno quelle caratteristiche igienico-sanitarie che servirebbero a ridurre i problemi legati alla diffusione del Covid19. Non c'è un'adeguata areazione: se dovesse venire un paziente contagiato, l'esito sarebbe scontato», afferma Gabriele Peperoni, vicepresidente del Sumai Assoprof che, definisce «la situazione disperata: si sta giocando con il fuoco». Di più: «Siamo su una bomba a orologeria». Il professionista lancia un Sos alle Asl: «Non abbiamo nemmeno mascherine e gel disinfettante per le mani».



«Bisogna rinviare i concorsi, il rischio contagio compromette la partecipazione dei candidati», è l'appello rivolto al governatore e al sindaco da Valeria Ciarambino (M5s). «Dobbiamo per forza aspettare che la Campania diventi zona rossa per attuare misure di buon senso?», domanda Antonio Pentangelo, deputato e coordinatore di Fi nella provincia di Napoli, che chiede di rinviare le prove preselettive per la categoria C della selezione nei Centri per l'Impiego della Campania previste per oggi a Napoli. Ma senza successo. Intanto, la commissione Welfare del Comune rafforza le misure igieniche per senzatetto e i loro angeli custodi. Convocato d'urgenza il Consiglio comunale per venerdì sulla «Emergenza coronavirus e misure di prevenzione adottate».

