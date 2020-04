Coronavirus, in Campania altri otto decessi ma 126 guariti. Ancora zero nuovi casi nel Sannio

Il totale dei decessi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è di 317. Forte crescita del numero dei guariti, 872 (+126 rispetto a domenica 19 aprile), di cui 693 totalmente guariti (+62) e 179 clinicamente guariti (+64). Per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi in provincia di Benevento, mentre in provincia di Avellino (dove ieri non si era registrato alcun caso) è emerso un solo nuovo contagio.

Un aggiornamente è stato diramato dall', relativo al riparto provinciale dei tamponi elaborati alle 23.59 di ieri.Totale positivi: 4.135Totale tamponi: 53.548Totale deceduti: 317Totale guariti: 872 (di cui 693 totalmente guariti e 179 clinicamente guariti)Provincia di Napoli: 2.227 (di cui 847 Napoli Città e 1380 Napoli provincia)Provincia di Salerno: 633Provincia di Avellino: 428Provincia di Caserta: 403Provincia di Benevento: 170Altri in fase di verifica Asl: 274