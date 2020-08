Covid in Campania, all'Asl Napoli 1 giunte 1950 segnalazioni di rientro da estero

In attuazione della Ordinanza n. 68 del 12 agosto del Presidente della Giunta regionale della Campania che impone la segnalazione al rientro dai viaggi da alcuni paesi esteri all'Asl Napoli 1 sono giunte 1950 segnalazioni di rientro dall'estero e 819 telefonate di informazioni; all'Asl Napoli 900 segnalazioni e 385 telefonate di informazioni; all'Asl NA3 613 segnalazioni; all'Asl BN: 295 segnalazioni e 240 telefonate di informazioni ; all' ASL Av 655 segnalazioni; all'Asl Ce 664 segnalazioni e 549 telefonate di informazioni e all'Asl Salerno 1.017 segnalazioni e 364 telefonate di informazioni. Per un totale dal giorno 13 di 6.094 segnalazioni di rientro e 2.357 telefonate di informazioni Dalla giornata di ieri sono stati eseguiti 1.468 tamponi e 107 test sierologici.

