Covid Campania, la curva del contagio resta al 10%: 29 morti, 1.214 pazienti guariti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

2.385 positivi (278 da test antigenico) su 23.649 tamponi, per un totale di 260.324 positivi su 2.865.932 tamponi; tra i positivi da test molecolare, 1.959 sono asintomatici e 148 sintomatici.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 10,08%, sostanzialmente stabile rispetto al 10,22% registrato ieri.

29 morti (15 nelle ultime 48 ore, 14 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 4.248 vittime; 1.214 pazienti guariti, per un totale di 183.104.

I posti letto occupati sono 131 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.305 su 3.160 in degenza (ospedali e strutture private). Anche queste cifre sono sostanzialmente stabili.

