Covid Campania, 461 casi e 9 morti: cala l'indice di contagio ma ​più ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus in Campania, in calo il numero dei positivi e l'indice di contagio. L'Unità di crisi segnala altri 461 casi su 18.883 test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), 30 in meno di ieri con 503 tamponi processati in meno. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 2,44%, in calo rispetto al 2,53% registrato ieri.

APPROFONDIMENTI COVID Long Covid, sintomi intestinali anche cinque mesi dopo la guarigione:... LA MANIFESTAZIONE Napoli, De Luca incontra i dirigenti scolastici: all'esterno... PALAZZO CHIGI Draghi: «Sì a obbligo vaccinale e a terza dose. Dai No...

Al bilancio delle vittime si aggiungono altri 9 morti, 4 deceduti nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza ma registrati ieri. I pazienti ricoverati sono 26 in terapia intensiva, 4 più di ieri, e 363 in degenza, 10 meno di ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link

http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html.