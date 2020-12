Covid Campania, altri 1.554 positivi: indice in lieve aumento. I morti sono 32

Coronavirus, il bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania: 1.554 positivi (1.470 asintomatici e 84 sintomatici) su 19.003 tamponi, per un totale di 189.673 positivi su

2.035.364 tamponi; 32 morti (10 nelle ultime 48 ore, 22 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 2.844; 1.878 pazienti guariti, per un totale di 109.574.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 8,17%, in lieve aumento rispetto al 7,75% registrato ieri.

I posti letto occupati sono 113 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.325 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

