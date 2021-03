Covid Campania, impennata di contagi: positivo il 14,42% dei test. Altri 41 morti. Un paziente su tre sintomatico, mai così tanti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.644 positivi (124 da test antigenico) su 11.398 tamponi, per un totale di 286.865 positivi su 3.102.497 tamponi. Tra i positivi al tampone molecolare, 1.015 sono asintomatici e 505 sintomatici: uno su tre, livello mai raggiunto prima.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 14,42%, in netto aumento rispetto al 10.49% registrato ieri.

41 morti (15 nelle ultime 48 ore, 26 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 4.505; 1.291 pazienti guariti, per un totale 192.453.

I posti letto occupati sono 148 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.425 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

