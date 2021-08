Covid in Campania, altri 364 positivi e quattro morti: aumentano i ricoveri

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania: aumentano i nuovi positivi, 364 casi a fronte dei 315 registrati ieri, ma aumenta anche il numero complessivo dei test, 15.878 rispetto ai 6.091 del giorno precedente. Il rapporto positivi/tamponi (nel calcolo si tiene conto sia dei test molecolari che di quelli antigenici rapidi) è pari al 2,29%, in netto calo rispetto al 5,17% di ieri.

Al calcolo delle vittime si aggiungono altri quattro morti (3 deceduti nelle ultime 48 ore, uno in precedenza ma registrato ieri). Occupati 16 posti letto in terapia intensiva, uno meno di ieri, e 270 in degenza, 9 più di ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html​