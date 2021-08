Covid Campania, 335 casi e 10 morti: scende indice contagio ma aumenta il numero dei pazienti ricoverati

Coronavirus in Campania, aumentano i positivi e ricoveri ma scende l'indice di contagio. L'Unità di crisi della Regione segnala 335 positivi su 14.129 tamponi (nel totale sono compresi sia i molecolari che gli antigenici rapidi), con un rapporto positivi/tamponi pari al 2,37%, in netto calo rispetto al 4,68% registrato ieri.

APPROFONDIMENTI COVID Vaccino, terza dose in arrivo: ecco quando e chi avrà... L'ALLARME Tamponi "fai da te" non lasciano traccia della... I DECESSI Dramma Covid a Ischia:due morti in due giorni sull'isola

Al bilancio delle vittime si aggiungono altri 10 morti, 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza ma registrati ieri. I pazienti ricoverati sono 18 in terapia intensiva, 3 più di ieri, e 327 in degenza, 10 più di ieri.



I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link

http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html